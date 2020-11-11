Минтруд выделил плюсы новой методики расчета прожиточного минимума

В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону,отметил Пудов.