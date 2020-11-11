Минтруд выделил плюсы новой методики расчета прожиточного минимума

Минтруд выделил плюсы новой методики расчета прожиточного минимума

Вчера, 22:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании Госдумы выделил плюсы новой методики расчета прожиточного минимума.

По его словам, методика приведет к росту пенсий.

Также Пудов отметил, что в процессе находится создание инструмента, который позволит повысить заинтересованность «обелять» заработную плату, поскольку, через размер медианной зарплаты, ее значение оказывает влияние на определение прожиточного минимума.

В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону,отметил Пудов.

Накануне Госдумой в первом чтении был принят законопроект о новой методике расчета МРОТ, учитывающего медианную зарплату. Проект гласит, что величина прожиточного минимума на душу населения по стране на год устанавливается, исходя из величины медианного среднедушевого дохода за минувший год.

Напомним, в Законодательное собрание Свердловской области внесли проект закона, согласно которому прожиточный минимум пенсионера в 2021 году вырастет на 210 рублей и будет составлять 9 521 рубль.

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