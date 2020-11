На Урале обвиняемых в убийстве мальчика сектантов планируют отправить в психлечебницу

Участников секты «Ученики Иисуса Христа», обвиняемых в убийстве 9-летнего Давида год назад, планируют принудительно отправить в психлечебницу, сообщает 66.ru.

Прокуратурой Свердловской области было принято решение направить в суд дело создательницы секты Земфиры Гайнуллиной. Женщину обвиняют в совершении преступлений по семи статьям, среди которых умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию детей и публичное неуважение к обществу. По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы было определено, что женщина, как и ее последователи, страдает хроническим психическим расстройством. Прокуратура намерена добиваться для всех троих принудительного лечения. Дополнительно с делом Гайнуллиной в суд поступят уголовные дела в отношении Ивана Казанцева, члена секты и отца двух мальчиков, одного из которых он, по версии следствия, запорол до смерти в ноябре прошлого года и спрятал тело в парке. Также суд займется делом в отношении еще одной женщины. Напомним, 28 ноября в 2019 году в Екатеринбурге был найден закопанный в землю труп 9-летнего мальчика. По предварительной версии, ребенка избивали плетками, засунули в рот кляп, а когда он скончался — закопали на территории лесопарка. Били плетками. В Екатеринбурге найден труп 9-летнего мальчика

