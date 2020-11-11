На Урале обвиняемых в убийстве мальчика сектантов планируют отправить в психлечебницу

Дополнительно с делом Гайнуллиной в суд поступят уголовные дела в отношении Ивана Казанцева, члена секты и отца двух мальчиков, одного из которых он, по версии следствия, запорол до смерти в ноябре прошлого года и спрятал тело в парке. Также суд займется делом в отношении еще одной женщины.