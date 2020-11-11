На Урале появилась «горячая линия» для родных умерших из-за неоказания медпомощи

Правозащитники предоставляют консультации горожанам о том, какие документы должны быть собраны для обращения в Следственный комитет, какие данные должны указываться в заявлении о преступлении и что делать при отказе в возбуждении уголовного дела. При этом на руках обязательно должны быть подтверждающие медицинские документы.