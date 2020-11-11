На Урале появилась «горячая линия» для родных умерших из-за неоказания медпомощи

На Урале появилась «горячая линия» для родных умерших из-за неоказания медпомощи

Сегодня, 13:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге и по всей Свердловской области заработала «горячая линия» для людей, которые потеряли родственников из-за неоказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса, сообщает E1.

Такую услугу ввела организация «Зона права». По словам организаторов, им уже начали поступать первые звонки.

Как рассказал представитель организации Булат Муамеджанов, юристы принимают сообщения от семей погибших в результате некачественно оказанной медпомощи.

Правозащитники предоставляют консультации горожанам о том, какие документы должны быть собраны для обращения в Следственный комитет, какие данные должны указываться в заявлении о преступлении и что делать при отказе в возбуждении уголовного дела. При этом на руках обязательно должны быть подтверждающие медицинские документы.

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