Напился и принес только хлеб: в Нижнем Тагиле будут судить убившую сожителя женщину

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местная жительница, которая в ходе бытовой ссоры зарезала своего сожителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тагильчанка, 1973 года рождения, обвиняется по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 1 мая 2020 года около 18.00 обвиняемая находилась в квартире на улице Победы, она готовила ужин. Домой вернулся ее безработный сожитель, с которым они воспитывали общего ребенка. Ранее женщина дала ему деньги на покупку продуктов питания, однако сожитель пришел домой пьяным и купил только хлеб. По этой причине произошла ссора, сначала женщина ударила сожителя по спине металлической ложкой для обуви, а затем кухонным ножом ударила его в область левого плеча и грудь. Ребенок сразу позвал соседей, которые вызвали скорую помощь, но мужчина скончался от колото-резанного ранения груди до приезда медиков. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Напомним, 7 ноября в Екатеринбурге на вечеринке хозяин квартиры застрелил из охотничьего карабина трех человек, а затем покончил с собой. В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

Related news: В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter