Напился и принес только хлеб: в Нижнем Тагиле будут судить убившую сожителя женщину

По версии следствия, 1 мая 2020 года около 18.00 обвиняемая находилась в квартире на улице Победы, она готовила ужин. Домой вернулся ее безработный сожитель, с которым они воспитывали общего ребенка. Ранее женщина дала ему деньги на покупку продуктов питания, однако сожитель пришел домой пьяным и купил только хлеб.