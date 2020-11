Назначение Якушева и «коронавирусный» рекорд. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 11 ноября.

Уральский реаниматолог, работающий с больными COVID-19, рассказал о ситуации в Свердловской области. По словам специалиста, информация, подаваемая в СМИ, расходится с реальностью. Реаниматолог подробней остановился на скорой помощи, которая не справляется с наплывом пациентов, и на амбулатории, где, по его словам, также происходит завал. Специалист усомнился, что цифры зараженных, публикуемые Роспотребнадзором, являются правдивыми. Он подчеркнул, что, на данный момент, здравоохранение работает вне своих возможностей, уделяя внимание и другим заболеваниям. Уральский реаниматолог о второй волне COVID-19: «Всегда кто-то в трупном мешке лежит» В Свердловской области впервые с середины июля за сутки было зафиксировано более трех сотен случаев заражения коронавирусом. Всего было зарегистрировано 306 новых случаев заболевания. В Екатеринбурге выявлено 170 заболевших. Остальные зараженные являются жителями 25 населенных пунктов региона. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был зафиксирован у 39 376 человек. В Нижнем Тагиле количество заболевших COVID-19 также превысило 2,6 тысячи человек. На Урале впервые с июля выявлено более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько не исключил возможность того, что в ближайшее время могут ужесточить коронавирусные ограничения и сделать их по аналогии с московскими. По словам Бидонько, если рост заболеваемости продолжит расти, будут вводиться дополнительные меры ужесточения коронавирусного режима. Массовое закрытие предприятий в Свердловской области не планируется, поскольку к середине декабря ожидается стабилизация ситуации. Власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим Эксперты-политологи высказали мнение, произойдут ли изменения в округе и регионе с назначением на пост полпреда УрФО Владимира Якушева. Как считают эксперты издания «Наш город», главным достижением Якушева на данный момент считается введение закона, защищающего дольщиков от недобросовестных застройщиков. Также эксперты разобрали усиление влияния «тюменской матрешки», отношения с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и пришли к выводу, что назначение такого сильного управленца могло стать тревожным сигналом для свердловского губернатора. В результате, эксперты высоко оценили управленческие навыки и потенциал Якушева как на посту главы Тюменской области, так и в должности руководителя Минстроя. Назначение Владимира Якушева: усиление «тюменской матрешки» или сигнал Куйвашеву?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter