Назначение Якушева и «коронавирусный» рекорд. Итоги дня в Свердловской области

Уральский реаниматолог, работающий с больными COVID-19, рассказал о ситуации в Свердловской области. По словам специалиста, информация, подаваемая в СМИ, расходится с реальностью. Реаниматолог подробней остановился на скорой помощи, которая не справляется с наплывом пациентов, и на амбулатории, где, по его словам, также происходит завал. Специалист усомнился, что цифры зараженных, публикуемые Роспотребнадзором, являются правдивыми. Он подчеркнул, что, на данный момент, здравоохранение работает вне своих возможностей, уделяя внимание и другим заболеваниям.