«Норникель» выделит 250 млрд рублей для решения экологических проблем

Российское горно-металлургическое предприятие «Норникель» начало реализацию 10-летней инвестпрограммы с бюджетом более 2-х трлн рублей.

Как сообщает sgnorilsk.ru, более 250 млрд будет пущено на решение проблем в сфере экологии. «Серная программа» сократит объемы выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и медном заводе практически до нуля, вследствие этого атмосфера Норильска станет намного более чистой. При этом 100 миллиардов рублей инвестируют в обеспечение промышленной безопасности и на самих предприятиях. В планах “Норникеля” - осуществить реновацию жилья в Норильске. В соответствии с оценками экспертов, на нее будет направлено 80 млрд рублей, половину этих денег готова выделить компания. Как напомнил глава «Норникеля» Владимир Потанин, предприятие дает Красноярскому краю больше 30% собственных доходов региона. “Было бы справедливым из перечисленных налогов возвращать Норильску 20%, как это было ранее. Сейчас эта цифра – около 5%, что меньше, чем достается другим городам региона. Очевидно, что частично те проблемы, которые есть у Норильска в настоящее время, связаны в том числе и с нехваткой бюджетного финансирования”, - заявил он. Кроме этого, Потанин рассказал, как программа взаимодействия властей и «Норникеля» улучшила жизнь людей, живущих в Норильске. Он подчеркнул, что роль бизнеса сегодня не ограничивается уплатой налогов, но также подразумевает активное участие в решении общественных и государственных задач. Так, в 2020 году пустила на соцпрограммы свыше 30 млрд рублей. При этом около 20 млрд пошли на борьбу с эпидемией коронавируса. Рассуждая о партнерстве компании с правительством РФ, администрацией Красноярского края и Норильска, Потанин сделал акцент на важности этого процесса. “Необходимо заключить новое четырехстороннее соглашение. Оно позволит обозначить дорожную карту работы в дальнейшем”, - сказал он. В рамках соглашения уже возвели ледовый дворец “Таймыр” и два детсада. Деньги пустили в ремонт дорог и объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Кроме всего, подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка». На цели данного проекта направили 3,5 миллиарда рублей. А постройка в городе спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск» и обеспечение граждан высокоскоростным интернетом предприятием было обеспечено сверх договоренностей. Еще около пяти миллиардов рублей вложили в ремонт аэропорта города и взлетно-посадочной полосы. Потанин также подчеркнул важность партнерства предприятия с властями региона в рамках программы переселения жителей Норильска на материк. В 2016 году было прекращено ее финансирование из госказны, но “Норникель” вложил 8,5 миллиардов рублей и 7700 семей обзавелись новыми домами в российских регионах. В 2021 году предприятие уже запланировало выделить еще 830 миллионов рублей на эти цели. “Я полагаю, что судьбы города и комбината соединились так тесно, что нельзя говорить о развитии Норильска, не учитывая планы предприятия, от которых во многом зависит благополучие города”, - подытожил Потанин.

