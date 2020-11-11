«Норникель» выделит 250 млрд рублей для решения экологических проблем

Как сообщает sgnorilsk.ru, более 250 млрд будет пущено на решение проблем в сфере экологии. «Серная программа» сократит объемы выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и медном заводе практически до нуля, вследствие этого атмосфера Норильска станет намного более чистой. При этом 100 миллиардов рублей инвестируют в обеспечение промышленной безопасности и на самих предприятиях. В планах “Норникеля” - осуществить реновацию жилья в Норильске. В соответствии с оценками экспертов, на нее будет направлено 80 млрд рублей, половину этих денег готова выделить компания.