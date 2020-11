Реконструкция «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле обойдется в 150 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы» обойдется в 150 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

В 2021 году на благоустройство планируется выделить 4,6 миллиона рублей, в 2022 году — 4,6 миллиона рублей. В 2023 году финансирование не предусмотрено. Однако в 2024 году будет выделено 65,9 миллиона рублей. В общей сложности планируется потратить 149,7 миллиона рублей. В ближайшее время конкурс будет объявлен МУП «Служба заказчика городского хозяйства». Согласно постановлению, подрядчик должен выполнить освидетельствование геодезической разбивочной основы, разибвку и закрепление на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций. Также исполнитель проводит пуско-наладочные работы, в том числе и технологическое присоединение объекта к инженерным сетям. Напомним, дизайн-проект был разработан «Тагилтрасмашпроект» от УВЗ. Концепция была выполнена таким образом, чтобы сохранить деревья, входящие в категорию защитных лесов. В начале 2020 года проект выносили на общественные обсуждения. Многие тагильчане выступили за максимально естественный вид зоны отдыха.

