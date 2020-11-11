Реконструкция «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле обойдется в 150 миллионов рублей

В 2021 году на благоустройство планируется выделить 4,6 миллиона рублей, в 2022 году — 4,6 миллиона рублей. В 2023 году финансирование не предусмотрено. Однако в 2024 году будет выделено 65,9 миллиона рублей. В общей сложности планируется потратить 149,7 миллиона рублей.