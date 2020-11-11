РОСДОРНИИ и АСИ учредили проект по оценке качества дорог

По словам гендиректора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, площадка «Моя дорога» обеспечит всем желающим получение определенного участка дорожно-уличной сети для его постоянного мониторинга. Для этих целей они пройдут удаленное обучение, получив сертификат. Также на платформе можно будет отследить позитивные изменения дорожной отрасли с помощью фото- и видеоматериалов.