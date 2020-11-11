РОСДОРНИИ и АСИ учредили проект по оценке качества дорог

Вместе с тем проект создаст доступную мультизадачную систему оценки качества дорожного полотна по всей стране.
ТАСС пишет, что платформу «Моя дорога» интегрируют наряду с системой отслеживания дорожных фондов от РОСДОРНИИ. Он включает в себя базу различных дорог, сведения о ремонте и строительстве и используемых дорожных фондах.
По данным Минтранспорта России, положительно оценивают качество дорог лишь тридцать восемь процентов россиян. Вся транспортная и пешеходная инфраструктура в стране строится без учета базовых потребностей людей.
По словам гендиректора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, площадка «Моя дорога» обеспечит всем желающим получение определенного участка дорожно-уличной сети для его постоянного мониторинга. Для этих целей они пройдут удаленное обучение, получив сертификат. Также на платформе можно будет отследить позитивные изменения дорожной отрасли с помощью фото- и видеоматериалов.
Отмечается, что стать участником платформы могут все отечественные регионы. Создатели дали старт конкурсу на пилотирование решений новой городской мобильности в следующем году. По его итогам в пяти муниципалитетах сформируют концепции по адаптации международных дорожных практик, которые применят в регионах-финалистах.
Голосование за пилотные регионы продлится до одиннадцатого декабря этого года.