РОСДОРНИИ и АСИ учредили проект по оценке качества дорог

РОСДОРНИИ и АСИ учредили проект по оценке качества дорог

Сегодня, 21:03ОбществоPhoto: pixabay.com
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) при активном сотрудничестве запустили проект «Моя дорога», помогающий определять удовлетворенность россиян дорогами.

Вместе с тем проект создаст доступную мультизадачную систему оценки качества дорожного полотна по всей стране.

ТАСС пишет, что платформу «Моя дорога» интегрируют наряду с системой отслеживания дорожных фондов от РОСДОРНИИ. Он включает в себя базу различных дорог, сведения о ремонте и строительстве и используемых дорожных фондах.

По данным Минтранспорта России, положительно оценивают качество дорог лишь тридцать восемь процентов россиян. Вся транспортная и пешеходная инфраструктура в стране строится без учета базовых потребностей людей.

По словам гендиректора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, площадка «Моя дорога» обеспечит всем желающим получение определенного участка дорожно-уличной сети для его постоянного мониторинга. Для этих целей они пройдут удаленное обучение, получив сертификат. Также на платформе можно будет отследить позитивные изменения дорожной отрасли с помощью фото- и видеоматериалов.

Отмечается, что стать участником платформы могут все отечественные регионы. Создатели дали старт конкурсу на пилотирование решений новой городской мобильности в следующем году. По его итогам в пяти муниципалитетах сформируют концепции по адаптации международных дорожных практик, которые применят в регионах-финалистах.

Голосование за пилотные регионы продлится до одиннадцатого декабря этого года.

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