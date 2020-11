В Нижнем Тагиле подешевело молоко, соответствующие данные опубликовал Свердловскстат.

В октябре средние цены на молоко в Свердловской области снизились с 50,03 до 49,72 рублей за литр. В Нижнем Тагиле цена на продукт снизилась с 53,86 до 52,65 рублей. При этом, в других городах региона молоко стоит дешевле. Так, в Екатеринбурге за месяц стоимость выросла с 49,77 до 49,87 рублей за литр, в Серове молоко подорожало с 51,46 до 51,62 рублей. Напомним, ранее Свердловскстат сообщил, что в регионе выросла заработная плата граждан. В Свердловской области выросла средняя заработная плата

