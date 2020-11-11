Уральский реаниматолог о второй волне COVID-19: «Всегда кто-то в трупном мешке лежит»

Он подчеркнул, что первая и вторая волна сильно отличаются. По его словам, это выражается в «усталости» здравоохранения, так как сейчас все работают вне своих возможностей, а число свободных коек постоянно сокращается. Он добавляет, что помимо этого и другие заболевания никуда не делись.