Уральский реаниматолог о второй волне COVID-19: «Всегда кто-то в трупном мешке лежит»

Уральский реаниматолог, который работает с больными коронавирусом, рассказал о ситуации в Свердловской области, пишет E1.

По словам врача, все, о чем пишут в СМИ расходится с реальностью. В мире бушует COVID-19. В России вторая волна. И это «прекрасно»! Если первую волну мы отстояли благодаря жестким мерам, то на сегодня мы имеем: задержки вызовов скорой медицинской помощи, беспрецедентную летальность и нечеловеческие нагрузки на здравоохранение, говорит врач. Он рассказывает, что в Екатеринбурге станция скорой помощи не справляется с наплывом вызовов. На подстанции бригады, по словам медика, приезжают в пять утра на 15 минут. По вызовам наблюдаются многочасовые задержки. В амбулатории, утверждает медик, тоже завал. Сам я, будучи врачом, по 400 звонков в день делал, чтобы узнать, чем мне лечиться. Узнать, придут ли мне взять повторные мазки и когда меня выпишут, рассказывает медик. Реаниматолог говорит, что перенес коронавирус на ногах. Он высказал сомнения по поводу того, что за сутки выявляют по три сотни зараженных. Под 300 больных в день появляется, говорите?! Да ну… А почему тогда в городе закрыты почти все, все, Карл, больницы под ковид? Посмотрите, сколько больниц сейчас закрыты под ковид. И нигде нет мест, никаких. Даже в коридорах, возмущается реаниматолог. Он рассказал и о том, что реаниматологи и анестезистки в «красных» зонах находятся в самом пекле. Как ни приедешь туда, всегда кто-то в трупном мешке лежит, а то и не один. Такого в доковидную эпоху не было, говорит медик. Он подчеркнул, что первая и вторая волна сильно отличаются. По его словам, это выражается в «усталости» здравоохранения, так как сейчас все работают вне своих возможностей, а число свободных коек постоянно сокращается. Он добавляет, что помимо этого и другие заболевания никуда не делись. По мнению медика, в первую волну маршрутизация пациентов была продумана, а на данный момент увеличилось число больных, в том числе и тяжелых. В городах области стационары работают наизнос. Напомним, согласно официальной статистике оперативного штаба, заболевших коронавирусом в Свердловской области насчитывается более 39 тысяч, из них более восьми сотен человек скончались.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter