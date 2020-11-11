В больнице Первоуральска опровергли данные о нарушении «антиковидных» норм

Напомним, сотрудница городской больницы Первоуральска, которая работает частично как госпиталь для больных коронавирусом, обратилась в минздрав Свердловской области, прокуратуру и областное управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение санитарных норм. В письме утверждается, что «красные» и «зеленые» зоны практически не разделены. 6 ноября терапевтический корпус был переведен в режим госпиталя, а 7 ноября у больницы скопилась очередь из машин скорой помощи. Кроме того, в документе сказано, что руководство медучреждения не принимает мер для защиты работников от коронавируса, а 8 ноября, пациенты кардиологического отделения лежали в палатах вместе с больными коронавирусом.