В больнице Первоуральска опровергли данные о нарушении «антиковидных» норм

В Первоуральской городской больнице опровергли информацию о нарушении санитарных норм, связанных с недопущением распространения коронавируса. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе медучреждения.

В течение рабочего дня — 6 ноября — шла работа по маршрутизации тех пациентов, которые на тот момент проходили лечение в отделениях корпуса. Сначала их разместили в отдельном блоке на третьем этаже, выделили для них медицинский персонал, который не задействован для ковидного госпиталя. Пациентов, состояние здоровья которых позволяло, выписали на амбулаторное долечивание, остальных перевели в профильные отделения больниц Екатеринбурга и Западного округа, сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что внутри корпуса обозначены схемы движения, чтобы «чистые» и «грязные» потоки не пересекались. В каждом отделении заклеены диффузоры и вентиляционные решетки, а также проводится естественное проветривание. Обеззараживание воздуха в палатах, по словам представителей больницы, осуществляется посредством использования рециркуляторов. Для разделения «красной» и «зеленой» зон, на их границе оборудовали помещения, оснащенные бактерицидными облучателями, антисептиками, емкостями с дезинфицирующими растворами — для снятия и дезинфекции защитной одежды, рассказывают в больнице. В пресс-службе добавили, что с персоналом перепрофилированных отделений был проведен инструктаж по схемам передвижения, правильной обработке посуды и обеззараживанию средств индивидуальной защиты (СИЗ). В каждом отделении имеется десятидневный запас средств, а по отдельным позициям — от одного до трех месяцев. Дополнительно был заключен договор на поставку защитных многоразовых костюмов. Кроме того, в больнице объяснили и образовавшуюся очередь из машин скорой помощи у приемного покоя. С учетом эпидемиологической обстановки, сложившейся 7 ноября 2020, часть бригад скорой медицинской помощи были перенаправлены из Екатеринбурга в больницу Первоуральска, с этим связана периодически возникающая очередь машин скорой помощи перед приемным покоем. Кроме того, некоторые пациенты были доставлены санитарной авиацией центра медицины катастроф. В приемный покой терапевтического корпуса были дополнительно привлечены врачи, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что обратившийся гражданин с письмом в надзорные ведомства не является сотрудником медучреждения, а также не обращался за медицинской помощью или госпитализацией. В этой связи администрация больницы направила соответствующие заявления в правоохранительные органы с целью установления личности заявителя и привлечения к ответственности за распространение ложной информации, сказали в больнице. Напомним, сотрудница городской больницы Первоуральска, которая работает частично как госпиталь для больных коронавирусом, обратилась в минздрав Свердловской области, прокуратуру и областное управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение санитарных норм. В письме утверждается, что «красные» и «зеленые» зоны практически не разделены. 6 ноября терапевтический корпус был переведен в режим госпиталя, а 7 ноября у больницы скопилась очередь из машин скорой помощи. Кроме того, в документе сказано, что руководство медучреждения не принимает мер для защиты работников от коронавируса, а 8 ноября, пациенты кардиологического отделения лежали в палатах вместе с больными коронавирусом. Медики пожаловались на нарушение «ковидных» норм в больнице Первоуральска

