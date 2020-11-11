В Черноисточинске установили знак запрета на въезд на дорогу к водохранилищу

В Черноисточинске установили знак запрета на въезд на дорогу к водохранилищу

Сегодня, 13:32ОбществоPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле правильно установили дорожный знак «въезд запрещен» у Черноисточинского водохранилища, сообщил Tagilcity.ru общественник Андрей Волегов.

Ранее Волегов направил запрос в администрацию Горноуральского округа с просьбой об установке знака, запрещающего проезд к водохранилищу. Однако его установили на дороге, по которой до Черноисточинского пруда не доехать, а именно на дороге к шламонакопителю.

Сегодня общественник рассказал, что теперь знак находится в нужном месте.

Есть хорошая новость: знак «въезд запрещен» установили там, где мы просили, на дороге на мыс,рассказал Волегов.

Photo:Андрей Волегов

Теперь автомобили не смогут проехать в водоохранную зону Черноисточинского пруда, который является источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле закончились замеры ТКО, общественники проводили их ежедневно. По их результатам РЭК будет рассчитывать тарифы на вывоз мусора.

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