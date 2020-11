В Екатеринбурге COVID-диссидентов заставят платить за простой автобусов и трамваев

Жителей Екатеринбурга, которые отказываются надевать маски в общественном транспорте, заставят не только оплачивать штраф за нарушение указа, но и возмещать убытки за простой техники, пишет E1 со ссылкой на собственный источник.

Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании городского оперштаба. По его словам, трамваи, троллейбусы и автобусы часто задерживаются из-за того, что пассажиры отказываются надевать маску. Пока люди уговаривают COVID-диссидентов надеть маску или выйти из транспорта, машины простаивают. Из-за этого сбивается график и транспортным предприятиям приходится терпеть убытки. Александр Высокинский заявил, что предприятия будут добиваться возмещения убытков в суде. Сумма будет добавлена к штрафу за нарушение масочного режима. О том же в прямом эфире E1 рассказывал заместитель губернатора Павел Креков. Источник в Гортрансе утверждает, что перевозчики ищут возможность наказать нарушителей за убытки, но сделать это сложно. Он говорит, что у транспортных предприятий отсутствуют данные нарушителей, чтобы оформить иск. Гортранс обращался с просьбой о содействии в полицию и прокуратуру, но, как говорит источник, ответ пока не был получен. Транспортник оценил час простоя одного трамвая примерно в 1,5-2 тысячи рублей. В общей сложности уже было 60 случаев, когда диссиденты задерживали транспорт. Напомним, в октябре полицейские начали высаживать из общественного транспорта нарушителей масочного режима. Вслед за ними пассажиры тоже стали выгонять людей из масок. Периодически в транспорте из-за этого возникают конфликты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter