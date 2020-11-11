В Екатеринбурге COVID-диссидентов заставят платить за простой автобусов и трамваев

Источник в Гортрансе утверждает, что перевозчики ищут возможность наказать нарушителей за убытки, но сделать это сложно. Он говорит, что у транспортных предприятий отсутствуют данные нарушителей, чтобы оформить иск. Гортранс обращался с просьбой о содействии в полицию и прокуратуру, но, как говорит источник, ответ пока не был получен.