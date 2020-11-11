В Екатеринбурге из троллейбуса высадили всех пассажиров из-за COVID-диссидентки

В Екатеринбурге из троллейбуса высадили всех пассажиров из-за COVID-диссидентки

Сегодня, 14:35ОбществоPhoto: скриншот видео "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"
В Екатеринбурге водитель троллейбуса № 4 высадил всех пассажиров из-за пенсионерки, которая находилась в салоне без маски, сообщает «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на остановке метро Динамо в троллейбус зашла пожилая женщина без маски. Через несколько остановок водитель отцепил провода, при этом он попросил пассажиров пересесть на ехавший позади троллейбус.

Video:паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании оперштаба заявил, что COVID-диссидентов, которые не надевают маски в общественном транспорте, заставят платить за простой автобусов, трамваев и троллейбусов. Из-за сбоя графика транспортные предприятия терпят убытки, добиваться возмещения будут через суд. При этом сумма будет добавлена к штрафу за нарушение масочного режима.

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