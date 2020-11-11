В Екатеринбурге из троллейбуса высадили всех пассажиров из-за COVID-диссидентки

По словам очевидцев, на остановке метро Динамо в троллейбус зашла пожилая женщина без маски. Через несколько остановок водитель отцепил провода, при этом он попросил пассажиров пересесть на ехавший позади троллейбус.
Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании оперштаба заявил, что COVID-диссидентов, которые не надевают маски в общественном транспорте, заставят платить за простой автобусов, трамваев и троллейбусов. Из-за сбоя графика транспортные предприятия терпят убытки, добиваться возмещения будут через суд. При этом сумма будет добавлена к штрафу за нарушение масочного режима.