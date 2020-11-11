В Екатеринбурге из троллейбуса высадили всех пассажиров из-за COVID-диссидентки

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании оперштаба заявил, что COVID-диссидентов, которые не надевают маски в общественном транспорте, заставят платить за простой автобусов, трамваев и троллейбусов. Из-за сбоя графика транспортные предприятия терпят убытки, добиваться возмещения будут через суд. При этом сумма будет добавлена к штрафу за нарушение масочного режима.