В Екатеринбурге пенсионер перевел лже-силовику почти три миллиона рублей

В Екатеринбурге пенсионер перечислил лже-силовику более 2,7 миллиона рублей, пишет E1.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбура, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В полицию обратился 69-летний пенсионер. Он рассказал, что с ним связался незнакомый мужчина, представился сотрудников одного из силовых ведомств. Мужчина заявил, что со счета пенсионера пытаются снять средства и, возможно, к этому причастны сотрудники банка. Он добавил, что по данному факту, якобы ведется проверка и пенсионеру позвонят из службы безопасности банка, надо будет следовать их указаниям. После этого с пострадавшим связался псевдосторудник банка и убедил пенсионера перевести все сбережения на «защищенный счет». Он выполнил все указания. Однако на этом мошенники не остановились. Они заявили, что на имя пенсионера оформлены два кредита и для отмены надо подать кредитные заявки. В результате пенсионер оформил займы на 393 и 180 тысяч рублей. После этого он перевел все средства на неизвестные счета. Когда пенсионер понял, что его обманули, то сразу обратился в полицию. Ранее экс-жену бизнесмена из «списка Титова» обманули мошенники их Екатеринбурга. 36-летняя Наталья Капчук, проживающая в Лондоне, обратилась в полицию Екатеринбурга с заявлением. Она сообщила, что договорилась в Instagram о покупке в Китае партии женских курток с доставкой в столицу Урала. Однако после перечисления 3,5 тысячи долларов, женщина лишилась денег и не дождалась курток.

