В Екатеринбурге пенсионер перевел лже-силовику почти три миллиона рублей

Мужчина заявил, что со счета пенсионера пытаются снять средства и, возможно, к этому причастны сотрудники банка. Он добавил, что по данному факту, якобы ведется проверка и пенсионеру позвонят из службы безопасности банка, надо будет следовать их указаниям. После этого с пострадавшим связался псевдосторудник банка и убедил пенсионера перевести все сбережения на «защищенный счет». Он выполнил все указания.