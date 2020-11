В Екатеринбурге из-за коронавируса будет усилен контроль за соблюдением эпидемиологических норм в многоэтажных жилых домах, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в оперштабе.

По словам источника, в Роспотребнадзоре заверяют, что уже проводят рейды в подъездах. Кроме того, специалисты ведомства обратились к властям Екатеринбурга и МВД с просьбой об усилении контроля за соблюдением масочного режима в подъездах. Напомним, в Нижнем Тагиле в прошлые выходные комиссия, состоящая из сотрудников Росподребнадзора и полиции провела проверку в жилых домах на ГГМ. Кроме того, они проверили торговый центр "КИТ", где составили два протокола, а также другие сетевые магазины. В Нижнем Тагиле ловят COVID-диссидентов в лифтах и магазинах

