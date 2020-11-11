В Екатеринбурге в ЦГКБ № 24 сломался аппарат для компьютерной томографии

Во время открытия часов Унивесиады-2023 мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что на ремонт аппарата потребуется восемь миллионов рублей, требуется замена трубки, которая выработала свой ресурс. Он отметил, что скорее всего ее заменят на следующей неделе.