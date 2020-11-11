В Екатеринбурге в ЦГКБ № 24 сломался аппарат для компьютерной томографии

В Екатеринбурге в ЦГКБ № 24 сломался аппарат для компьютерной томографии

Сегодня, 17:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В центральной городской клинической больнице № 24 Екатеринбурга, в которой развернуто более 400 коек для больных COVID-19, вышел из строя аппарат для КТ, сообщает Znak.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Там сообщили, что работа томографа была временно приостановлена.

Во время открытия часов Унивесиады-2023 мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что на ремонт аппарата потребуется восемь миллионов рублей, требуется замена трубки, которая выработала свой ресурс. Он отметил, что скорее всего ее заменят на следующей неделе.

Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле сломался единственный аппарат КТ в городской больнице № 1. Поломку устранили, 30 октября его запустили в тестовом режиме, а 31 октября — в обычном.

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