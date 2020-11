В центре уральской столице произошел торжественный запуск часов, отсчитывающих 1000 дней до начала Универсиады-2023, сообщает ZNAK.

Мероприятие состоялось на Плотинке, также там представили талисманы грядущей Универсиады: оленя Ягги, соболя Кедри и малахита Хити. Арт-объекты и часы были установлены ночью 9 ноября, а росписью трибун и ширм, закрывающих часы до запуска, занялись уральские стрит-арт-художники. Напомним, накануне министр спорта РФ Олег Матицын показал в передаче «Вечерний Ургант» талисманы Универсиады. Министр спорта в «Вечернем Урганте» представил талисманы Универсиады в Екатеринбурге

