В Кушвинском ГО ведется набор специалистов для работы на предприятиях «Святогора»

Жители Кушвинского городского округа смогут получить работу по техническим специальностям в связи с подготовкой к разработке третьей очереди Волковского месторождения. Набор специалистов ведет АО «Святогор».

Так как горно-обогатительный комбинат расположен на территории Кушвинского городского округа, преимущество при найме персонала будет отдано жителям Кушвы и поселка Баранчинский. Персональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала будет осуществляться в учебном центре «Святогора», в Баранчинском техникуме, а также на базе других высших и средне-профессиональных учебных заведениях,рассказала заместитель директора по персоналу ОА «Святогор» Наталья Хасанова. Помимо этого, по словам Хасановой, предприятие ежегодно занимается профориетационной работой со школьниками. Ученики 5-11 классов поселка Баранчинский могут принять участие в конкурсе «Инженериада УГМК». В рамках конкурса участники посещают промышленные площадки, а инженеры-наставники консультируют их по техническим вопросам. По итогам конкурса лучшие проекты получат возможность внедрения в действующее производство. У выпускников девятых классов есть возможность поступить от «Святогора» в Верхнепышминский техникум «Юность» по среднему баллу аттестата. Ученики смогут получить образование по востребованным на предприятии профессиям — слесарь-ремонтник, слесарь-электрик, лаборант химического анализа и слесарь КИПиА. Ученики 11 классов и Баранчинского техникума могут получить высшее образование в техническом университете УГМК по направлениям механика, энергетика и автоматизация. Учащимся техникума «Юность» и университета УГМК предоставляется бесплатное проживание и дополнительная стипендия от АО «Святогор», а также прохождение практики на предприятии и гарантированное трудоустройство.

