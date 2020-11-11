В Кушвинском ГО ведется набор специалистов для работы на предприятиях «Святогора»

Так как горно-обогатительный комбинат расположен на территории Кушвинского городского округа, преимущество при найме персонала будет отдано жителям Кушвы и поселка Баранчинский. Персональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала будет осуществляться в учебном центре «Святогора», в Баранчинском техникуме, а также на базе других высших и средне-профессиональных учебных заведениях,рассказала заместитель директора по персоналу ОА «Святогор» Наталья Хасанова.