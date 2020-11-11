В Свердловской области в этом году снизилось количество смертельных ДТП

По словам начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонида Лиханова, количество ДТП в регионе снизилось на 11%, на такой же процент уменьшилось число погибших. Пострадали в ДТП на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года.