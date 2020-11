В Свердловской области в этом году снизилось количество смертельных ДТП

В 2020 году на дорогах Свердловской области снизилось количество ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА «Уральский Меридиан»

Кроме того, снижение аварийности отмечается и по другим показателям. По словам начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонида Лиханова, количество ДТП в регионе снизилось на 11%, на такой же процент уменьшилось число погибших. Пострадали в ДТП на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. Он также отметил, что несмотря на снижение показателей, все равно остается риск того, что не будет достигнут показатель, установленный федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». За 10 месяцев 2020 года в ДТП в Свердловской области уже погибло 288 человек, а установленный целевой показатель был на 16 меньше. Напомним, в Нижнем Тагиле с начала 2020 года также снизилось количество ДТП, показатель упал на 18%. Количество погибших стало на 61% меньше того же периода 2019 года. В Нижнем Тагиле с начала года снизилось количество ДТП

