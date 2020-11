Видео с огромной очередью из горбольницы №1 в Нижнем Тагиле оказалось фэйком

Видео из городской больницы №1 в Нижнем Тагиле, где пациентов якобы размещают в коридорах, оказалось фэйком, сообщает оперативный штаб.

В сети Instagram было размещено видео, на котором записано, как пациенты размещены в коридоре медучреждения. Кто-то из них лежит на каталках, некоторые сидят на стульях. Социальная дистанциия не соблюдается, только врачи находятся в защитных костюмах и масках. В оперштабе сообщили, что видео активно распространяется в соцсетях свердловчан. Местом, где якобы была зафиксирована очередь пациентов в коридоре, уже успела побывать не только больница Нижнего Тагила, а также медсанчасть в Ирбите. Некоторое время назад то же самое видео авторы фейка позиционировали как сделанное в медучреждениях Томской области, наделало оно шуму в Вологодской области,сообщили в оперштабе. Photo: оперштаб Свердловской области Напомним, в начале ноября тагильчане рассказали об огромных очередях в поликлиниках города. Пациенты рассказали, что в очередях находится много людей с признаками ОРВИ, при этом социальная дистанция не соблюдается. Также в общей очереди находятся пациенты с подозрением на COVID-19. В некоторых поликлиниках приема ожидают по 50 человек. Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках

