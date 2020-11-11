Видео с огромной очередью из горбольницы №1 в Нижнем Тагиле оказалось фэйком

Напомним, в начале ноября тагильчане рассказали об огромных очередях в поликлиниках города. Пациенты рассказали, что в очередях находится много людей с признаками ОРВИ, при этом социальная дистанция не соблюдается. Также в общей очереди находятся пациенты с подозрением на COVID-19. В некоторых поликлиниках приема ожидают по 50 человек.