Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

Участники одной из самых популярных в России программ лояльности «Нам по пути» будут получать вдвое больше бонусов и дополнительную выгоду при оплате топлива онлайн.

В период эпидемии личный автомобиль – самый безопасный способ передвижения. Для тех, кто остается за рулем, на АЗС сети «Газпромнефть» стартовала акция «Двойные бонусы». Она позволяет участникам программы лояльности «Нам по пути» получать за заправку вдвое больше бонусов, чем обычно. Чтобы получить двойные бонусы, достаточно купить от 30 литров топлива с применением карты лояльности «Нам по пути». В акции участвуют все АЗС на территории России, включая автоматические, и все виды топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-92 ОПТИ, АИ-95 ОПТИ, G-Drive-95, G-Drive 98, G-Drive 100, ДТ, «Дизель ОПТИ», G-Drive Diesel, СУГ. Акция продлится до 20 декабря включительно. Еще больше выгоды получают автомобилисты, которые во время эпидемии выбирают безопасные для себя и окружающих бесконтактные способы оплаты топлива. До 31 декабря при оплате любого вида топлива от 30 литров с использованием мобильных приложений «АЗС «Газпромнефть» или «АЗС.GO» они получают бонусы на карту «Нам по пути» по повышенному статусу: Участник со статусом «Серебро» получает базовые бонусы по статусу «Золото» + акционные бонусы по акции «Двойные бонусы» по статусу «Серебро»

Участник со статусом «Золото» получает базовые бонусы по статусу «Платина» + акционные бонусы по акции «Двойные бонусы» по статусу «Золото»

Участник со статусом «Платина» получает базовые бонусы по статусу «Профи» + акционные бонусы по акции «Двойные бонусы» по статусу «Платина»

Участник со статусом «Профи» получает бонусы как обычно Photo: Газпромнефть Напоминаем, что статус участника программы лояльности «Нам по пути» зависит от объема заправленных в предыдущем месяце литров. Накопленные по программе лояльности бонусы можно использовать для оплаты топлива и любых других товаров или услуг на АЗС сети «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рублю. Рассчитать количество акционных бонусов при заправке от 30 литров с помощью калькулятора и ознакомиться с полными правилами акций можно в разделе «Акции и предложения» на сайте gpnbonus.ru.

