Во время эпидемии автомобилистам предложили выгодную заправку

Еще больше выгоды получают автомобилисты, которые во время эпидемии выбирают безопасные для себя и окружающих бесконтактные способы оплаты топлива. До 31 декабря при оплате любого вида топлива от 30 литров с использованием мобильных приложений «АЗС «Газпромнефть» или «АЗС.GO» они получают бонусы на карту «Нам по пути» по повышенному статусу: