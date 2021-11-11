Экологи завершили экспедиционные работы в рамках проекта «Душа Каспия»

Результаты анализов будут известны позже. Ученые отмечают, что почти все особи были в хорошем состоянии, кроме одного самца, на теле которого присутствовали раны, похожие на раны от рыболовных сетей. По первым результатам прослеживания можно сказать, что пока тюлени остаются вблизи острова Малый Жемчужный.