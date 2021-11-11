Экологи завершили экспедиционные работы в рамках проекта «Душа Каспия»

В состав экспедиции вошли учёные из ИПЭЭ РАН и Астраханского государственного заповедника, а также члены съемочной группы фонда «Чистые моря». Об этом пишет newsnn.ru.
Они совершили четыре воздушных маршрута и установили, что единственная обнаруженная залежка в российской акватории Каспийского моря расположена на острове Малый Жемчужный и близлежащих отмелях. Отмечается, что численность лежбища составляет около 500 особей.
На острове Тюлений и в акватории рядом каспийского тюленя обнаружить не удалось. Была изучена площадь около 12 тыс. кв. километров побережья и акватории от границы с Казахстаном на востоке до Махачкалы на западе. Первый этап завершился 30 октября.
8 ноября стартовала активная стадия морского этапа проекта «Душа Каспия», когда экспедиционной группе удалось добраться до острова Малый Жемчужный по воде. Ведущий специалист по тюленям ИПЭЭ РАН кандидат биологических наук Мария Соловьёва с помощью коллег сделала необходимые замеры, взяла кровь на различные анализы, шерсть и вибриссы (усы). На крупных особях поставили спутниковые метки российского производства «Пульсар». После этого всех тюленей отпустили на волю. Самый крупный из них весил 85 килограммов.
Результаты анализов будут известны позже. Ученые отмечают, что почти все особи были в хорошем состоянии, кроме одного самца, на теле которого присутствовали раны, похожие на раны от рыболовных сетей. По первым результатам прослеживания можно сказать, что пока тюлени остаются вблизи острова Малый Жемчужный.
Помимо тюленей, учёные встречали как во время полётов, так и в море много птиц, косяки рыб и, к сожалению, брошенные сети.