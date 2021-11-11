Глава РЭО Буцаев: Долги по услуге за вывоз мусора составляют 20%

Общая сумма задолженности по такой услуге, как вывоз мусора, с просрочкой до трех лет достигла на данный момент 20 процентов. Речь идет о сумме в 38,6 миллиарда рублей, уточнил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Невозвратные долги, не взыскиваемые с плательщиков, входят в тариф в размере двух процентов. Как сообщает информационный портал 360tv.ru, поступило предложение о повышении их доли до пяти процентов в период с 2022-го по 2024 год. Руководитель РЭО направил письменное обращение в ФАС, в котором рассказал о причинах столь высокого уровня просроченных долгов. Операторы в регионах не могут обращаться в суды с требованиями о взысканиях, поскольку они не обладают доступом к персональным данным своих плательщиков. Судебные издержки при этом могут быть намного выше сумм задолженностей, ведь сам платеж по услуге низкий, отметил Буцаев. Кроме этого, вывозить мусор не прекратят за неуплату. Процент собираемости в новой сфере ЖКХ ниже, чем по остальным отраслям (87% против 93−98%). Так что исходить необходимо из иной величины недосбора платежей в процессе расчетов тарифов, подчеркнул глава РЭО. Собираемость в перспективе выровняется, и она выйдет в итоге на такой же уровень, как и в остальных отраслях. Выручка региональных операторов за прошлый год достигла 193 миллиардов. Объем дебиторской задолженности за вывоз мусора составил в 2020 году 38,6 миллиарда. В общей сложности такие долги с просрочкой от 90 дней до трех лет — это 20 процентов от валовой выручки региональных операторов. Денис Буцаев сообщил, что 11 процентов приходится на период неуплаты от 90 дней до одного года, а девять процентов — на срок от года до трех. С целью оказания поддержки операторам в регионах долю сомнительных задолженностей от расходов по тарифу за вывоз мусора необходимо увеличить до пяти процентов в 2022–2024 гг. Сегодня — два процента, следует из протокола совещания, которое возглавляла вице-премьер Виктория Абрамченко. Далее долю нужно поэтапно снижать до двух процентов — с 1 января 2027 года. Благодаря такой мере можно будет учитывать расходы региональных операторов на строительство комплексов, специализирующихся на переработке бытовых отходов. Пресс-служба ФАС убеждает, что на тариф это не окажет никакого влияния, поскольку предусмотрено ограничение, которым являются индексы платы населения за услуги ЖКХ. Именно по этой причине за изменениями тарифа рост общей суммы в платежке за «коммуналку» не последует, резюмировали специалисты ФАС.

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