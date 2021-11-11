Как строительство АЭС в Великобритании и Франции повлияет на Россию в будущем

Новости о том, что сначала Великобритания, а позже и Франция объявили о возобновлении строительства АЭС, казалось бы, российской политики никак не касаются, но это лишь на первый взгляд.

Как пишет телеграм-канал “Мейстер”, такое решение дает российской стороне сразу двух авторитетных союзников во всемирной дискуссии о декарбонизации, в которой одобрение и отрицание атомной энергетики чистой – в числе самых злободневных тем. Но также не стоит забывать, что противником эксплуатации АЭС по-прежнему выступает Германия, что позволяет рассчитывать на сохранение внушительных объемов экспорта углеводородов – потому что энергетики Германии не хватает мощностей ветра и солнца. Это же относится и к другим странам Восточной Европы, причем строительство АЭС даже при дефиците более экологичных ресурсов финансово они не смогут потянуть. Благодаря такому развитию событий у России получится сохранить лидирующие позиции в качестве экспортера нефти и газа, а в дальнейшем держава может начать развивать экспорт услуг по строительству и обслуживанию атомных электростанций – так как без поддержки “Росатома” у европейских стран, скорее всего, не получится наладить “атомную” энергетику. Такие тенденции дают России все основания для более масштабного строительства АЭС – в том числе, и для обеспечения энергоресурсами новых регионов, например, в рамках реализации развития сибирских городов. Авторы данного телеграм-канала считают, что руководство северных регионов, например, Красноярского края, уже должно работать над перспективой строительства АЭС, чтобы избавить Красноярск от угольного отопления и в последующее десятилетие уменьшить экологический вред, который сейчас наносится природе региона.

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