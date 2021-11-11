Минеева разделила позицию Титова по отмене ограничений во время работы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить ограничения в регионах по заполняемости залов и времени работы ресторанов при вакцинации 90% их сотрудников.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева отметила, что сейчас в большинстве заведений общепита более 90% персонала уже сделали прививку против COVID-19. Как сообщает tass.ru, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что вводимые в регионах ограничения иногда противоречат друг другу. Например, система допуска посетителей по QR-кодам может вводиться одновременно с ограничениями по работе в вечернее и ночное время, а также по заполняемости залов. По мнению бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, логики в комплексном подходе к ограничениям мало. "Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы", - передает слова Титова пресс-служба правозащитника. Его позицию разделяет уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. Она заявила, что количество привитых от коронавируса сотрудников в заведениях общепита и торговых центрах уже достигает 90-100%, что является следствием высокой мотивации и сознательности. «Действительно, ограничения в этом случае избыточны. Практика показала, что при допуске посетителей по QR-кодам выручка кафе или ресторана не превышает 30-40% от обычной, так что ничего, кроме дополнительных убытков, такие ограничения не принесут», - сказала Минеева. Борис Титов также заявил о необходимости дополнительной поддержки индустрии общепита в четвертом квартале 2021 года, который снова ударил по бизнесу. По его словам, как и в прошлом году, предпринимателям можно помочь в части реструктуризации долгов, отсрочки налогов за этот период, отсрочки арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности. "И нужно программу ФОТ 3.0 (кредитование пострадавшего бизнеса под 3% годовых) переводить на принцип субсидирования, то есть делать кредиты невозвратными, если заемщик выполнил условие по сохранению штата", - добавил Титов. Кроме того, он предложил доработать проект постановления Правительства РФ, который содержит обновленный список заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО. Как сообщалось на сайте Минюста России 25 октября, разработан проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". Новый перечень включает заболевания, требующие оказания паллиативной медицинской помощи, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекцию и туберкулез.

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