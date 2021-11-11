Минеева разделила позицию Титова по отмене ограничений во время работы

Минеева разделила позицию Титова по отмене ограничений во время работы
Минеева разделила позицию Титова по отмене ограничений во время работы
Сегодня, 13:14ОбществоФото: фрагмент видео
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить ограничения в регионах по заполняемости залов и времени работы ресторанов при вакцинации 90% их сотрудников.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева отметила, что сейчас в большинстве заведений общепита более 90% персонала уже сделали прививку против COVID-19.

Как сообщает tass.ru, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что вводимые в регионах ограничения иногда противоречат друг другу. Например, система допуска посетителей по QR-кодам может вводиться одновременно с ограничениями по работе в вечернее и ночное время, а также по заполняемости залов.

По мнению бизнес-омбудсмена России Бориса Титова, логики в комплексном подходе к ограничениям мало.

"Если 90% штата в ресторане привиты, санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, то надо отменять ограничения по рассадке и времени работы", - передает слова Титова пресс-служба правозащитника.

Его позицию разделяет уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. Она заявила, что количество привитых от коронавируса сотрудников в заведениях общепита и торговых центрах уже достигает 90-100%, что является следствием высокой мотивации и сознательности.

«Действительно, ограничения в этом случае избыточны. Практика показала, что при допуске посетителей по QR-кодам выручка кафе или ресторана не превышает 30-40% от обычной, так что ничего, кроме дополнительных убытков, такие ограничения не принесут», - сказала Минеева.

Борис Титов также заявил о необходимости дополнительной поддержки индустрии общепита в четвертом квартале 2021 года, который снова ударил по бизнесу. По его словам, как и в прошлом году, предпринимателям можно помочь в части реструктуризации долгов, отсрочки налогов за этот период, отсрочки арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности.

"И нужно программу ФОТ 3.0 (кредитование пострадавшего бизнеса под 3% годовых) переводить на принцип субсидирования, то есть делать кредиты невозвратными, если заемщик выполнил условие по сохранению штата", - добавил Титов.

Кроме того, он предложил доработать проект постановления Правительства РФ, который содержит обновленный список заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО.

Как сообщалось на сайте Минюста России 25 октября, разработан проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". Новый перечень включает заболевания, требующие оказания паллиативной медицинской помощи, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекцию и туберкулез.

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