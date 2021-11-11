Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков-антиваксеров

Недавно Мурашко потребовал от федерального центра занять более жесткую позицию в борьбе с ковидом, а также в вопросе обязательных прививок. Министр считает, что медицинский персонал, который выступает против прививочной кампании, необходимо наказывать по уголовным статьям. Чиновник призвал врачей быть «более продвинутыми». Медики обязаны убеждать сомневающихся или неосведомленных россиян в важности вакцинации.