Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков-антиваксеров

Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков-антиваксеров
Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков-антиваксеров
Сегодня, 13:44ОбществоФото: http://duma.gov.ru/
Жестоко карать медиков, выступающих против вакцинации от новой коронавирусной инфекции, требует бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Политик предлагает забирать у таких врачей дипломы.

Онищенко дал высокую оценку идеи главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко возбуждать уголовные дела на медиков, сказавших что-либо против вакцинации. Об этом пишет NEWS.ru.

Экс-главный санитарный врач Российской Федерации требует с максимальной жестокостью относится к врачам-антиваксерам, не являющимся профессионалами в соответствующей сфере. Всего в медицине свыше 50 направлений. Неугодных медиков можно отправлять в колонию и лишать дипломов, уверен Онищенко.

Недавно Мурашко потребовал от федерального центра занять более жесткую позицию в борьбе с ковидом, а также в вопросе обязательных прививок. Министр считает, что медицинский персонал, который выступает против прививочной кампании, необходимо наказывать по уголовным статьям. Чиновник призвал врачей быть «более продвинутыми». Медики обязаны убеждать сомневающихся или неосведомленных россиян в важности вакцинации.

Накануне в РФ снова обновился максимальный показатель смертности от COVID-19. За день болезнь унесла жизни еще 1 239 граждан. Старый антиреконд зафиксирован девятого ноября. Тогда умерли 1 211 россиян.

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