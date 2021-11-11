Площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола появятся у школы № 23 в Тагиле

Несколько площадок для занятия спортом появятся на территории школы № 23 им. Ю. И. Батухтина на Вые в Нижнем Тагиле. Ход капитального ремонта проконтролировал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Ремонтом объекта занимается компания ЗАО «Стройкомплекс». На данный момент отремонтирована кровля, были заменены и усилены перекрытия, а также возводятся перегородки в помещениях. По словам заместителя генерального директора Георгия Полевщикова, тепловой контур закрыт по всему зданию, запущено отопление на первом этаже и прокладываются сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и связи. Наиболее важной задачей считается выход до конца декабря на чистовую отделку, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. По словам Валерия Сурова, поскольку территория школа небольшая, на ней невозможно возведение большого стадиона. Однако вблизи образовательного учреждения все равно появится игровая площадка для начальной школы, площадка со спортивными снарядами и площадки для баскетбола и волейбола. Также планируется вписать площадку для мини-футбола и беговую дорожку. К обустройству спортивных зон подрядчики приступят весной. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Напомним, во время реконструкции школы № 23 на Вые рабочие нашли рельсы образца конца XIX века. Теперь строители хотят сохранить раритетные находки и использовать их в интерьере. Артефакты из XIX века обнаружены во время реконструкции школы № 23 в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter