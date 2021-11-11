Продавать алкоголь по QR-кодам предложил Евгению Куйвашеву уральский ресторатор

С предложением ради ускорения вакцинации от коронавируса продавать алкоголь по QR-кодам выступил ресторатор из Свердловской области Евгений Урюпин. Он написал об этом на своей странице в Instagram и отметил губернатора Евгения Куйвашева.

По мнению ресторатора, данная мера может оказаться более эффективной, чем QR-коды в общепите. Также это поможет сократить «пьянство». Урюпин считает, человек, который выступает против вакцинации, не станет ставить прививку для того, чтобы сходить в ресторан. Это не является первой необходимостью. Также мужчина подчеркнул, что, пускай его коллеги молчат, но они в ужасе из-за сложившейся ситуации с потерями в бизнесе. Считаю, QR в ресторанах — это ошибка, если, конечно, нет цели добить все, что от них осталось после первой волны и было построено оставшимися в профессии фанатами почти заново,заявил Евгений Урюпин. Напомним, правительство РФ планирует введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Это связано с ухудшающейся ситуацией вокруг коронавируса. Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФ

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