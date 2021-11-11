QR-коды в самолетах и «треш» с нехваткой врачей. Итоги дня в Свердловской области

Очередные ограничения планируют ввести власти РФ в связи с пандемией коронавируса. Теперь путешествовать на самолетах и поездах смогут лишь граждане, имеющие QR-код о вакцинации или медотвод. Предполагается, что в начале нововведений можно будет при поездках предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но лишь ограниченное время. Примечательно, что РЖД, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» заявили, что готовы исполнить такой указ и имеют для этого необходимое оборудование. Видимо руководство заранее предполагало развитие такого сценария и введение ограничений.
Возможно, в Свердловской области будут и некоторые послабления по ограничениям. Речь идет о подростках от 16 до 18 лет, которым сейчас запрещено посещать торговые центры без родителей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх считает, что введенный указ нарушает их права, ведь в этом возрасте многие уже учатся в техникумах и колледжах. Кроме того, у иногородних студентов нет законных представителей в городах, где они обучаются.
В условиях пандемии коронавируса в медучреждениях Нижнего Тагила не хватает 220 врачей. Несмотря на то, что региональный Минздрав реализует две программы для привлечения медиков, работники недовольны условиями труда. Тагильские врачи жалуются на отсутствие ремонта в больницах, низкие зарплаты, переработки и лишнюю «бумажную работу». Складывается впечатление, что после того, как уйдет «старая гвардия», в городе людей лечить будет некому.
Во время ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле разбирают единственный пригодный для подготовки к международным соревнованиям 10-метровый скалодром. Тренера и родители воспитанников спортшколы «Старт» бьют тревогу, так как спортсменам негде заниматься. А ведь там тренируется около 400 человек. Все остальные скалодромы в городе слишком низкие даже для группы начальной подготовки, поэтому родителям приходится возить детей в Екатеринбург. Между тем, тагильчане успешно выступают и занимают призовые места на соревнованиях, в том числе и на международных.
Интересная ситуация выходит с новой детской площадкой на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле. Там недавно закончили реконструкцию и организовали место для игры детей младшего возраста. Однако сейчас установленную конструкцию снесли и собираются делать новую. Она будет предназначена для детей всех возрастов и инвалидов. Возникает вопрос: неужели заранее нельзя было продумать такие нюансы и не тратить лишние деньги?
Серебряным призером стал тагильский боксер Вадим Малков на соревнованиях Свердловской области. Спортсмена из СШОР «Юпитер» тренирует Евгений Корнилов.