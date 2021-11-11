QR-коды в самолетах и «треш» с нехваткой врачей. Итоги дня в Свердловской области

Все больше ограничений для увеличения вакцинации от COVID-19 планируется ввести в России. Теперь речь идет о поездках на поездах и самолетах. Между тем, в Нижнем Тагиле не хватает 220 врачей, а медики не довольны условиями труда. Самые важные новости региона за 10 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Очередные ограничения планируют ввести власти РФ в связи с пандемией коронавируса. Теперь путешествовать на самолетах и поездах смогут лишь граждане, имеющие QR-код о вакцинации или медотвод. Предполагается, что в начале нововведений можно будет при поездках предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но лишь ограниченное время. Примечательно, что РЖД, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» заявили, что готовы исполнить такой указ и имеют для этого необходимое оборудование. Видимо руководство заранее предполагало развитие такого сценария и введение ограничений. Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФ Возможно, в Свердловской области будут и некоторые послабления по ограничениям. Речь идет о подростках от 16 до 18 лет, которым сейчас запрещено посещать торговые центры без родителей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх считает, что введенный указ нарушает их права, ведь в этом возрасте многие уже учатся в техникумах и колледжах. Кроме того, у иногородних студентов нет законных представителей в городах, где они обучаются. В условиях пандемии коронавируса в медучреждениях Нижнего Тагила не хватает 220 врачей. Несмотря на то, что региональный Минздрав реализует две программы для привлечения медиков, работники недовольны условиями труда. Тагильские врачи жалуются на отсутствие ремонта в больницах, низкие зарплаты, переработки и лишнюю «бумажную работу». Складывается впечатление, что после того, как уйдет «старая гвардия», в городе людей лечить будет некому. Самоотверженность и «треш с ремонтом»: медики о дефиците кадров в учреждениях Тагила Во время ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле разбирают единственный пригодный для подготовки к международным соревнованиям 10-метровый скалодром. Тренера и родители воспитанников спортшколы «Старт» бьют тревогу, так как спортсменам негде заниматься. А ведь там тренируется около 400 человек. Все остальные скалодромы в городе слишком низкие даже для группы начальной подготовки, поэтому родителям приходится возить детей в Екатеринбург. Между тем, тагильчане успешно выступают и занимают призовые места на соревнованиях, в том числе и на международных. Судьба скалодрома после ремонта в ГДДЮТ взволновала тагильских скалолазов Интересная ситуация выходит с новой детской площадкой на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле. Там недавно закончили реконструкцию и организовали место для игры детей младшего возраста. Однако сейчас установленную конструкцию снесли и собираются делать новую. Она будет предназначена для детей всех возрастов и инвалидов. Возникает вопрос: неужели заранее нельзя было продумать такие нюансы и не тратить лишние деньги? Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую Серебряным призером стал тагильский боксер Вадим Малков на соревнованиях Свердловской области. Спортсмена из СШОР «Юпитер» тренирует Евгений Корнилов. Тагильский боксер Вадим Малков стал призером соревнований в Свердловской области

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