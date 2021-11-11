Сергей Кравцов: Движение школьников в России ведет очень серьезную работу

Сергей Кравцов: Движение школьников в России ведет очень серьезную работу
Сергей Кравцов: Движение школьников в России ведет очень серьезную работу
Сегодня, 01:06ОбществоФото: Artek.org
Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов стали участниками торжественной церемонии открытия кабинета Российского движения школьников (РДШ), появившегося на базе школы в Международном детском центре «Артек».

По информации newstracker.ru, кабинеты РДШ появились также в 11 школах России. Из комментариев исполнительного директора РДШ Ирины Плещёвой следует, что в этих «уникальных местах» дети будут обсуждать различные идеи и проекты, заниматься командным творчеством, проводить тематические внеклассные занятия и участвовать в мастер-классах.

«Хочется, чтобы обстановка и интерьер наших кабинетов пробуждали в школьниках любознательность, вдохновение и стремление быть в движении», — заявила Плещёва.

По ее словам, единый стиль работ во всех РДШ будет неизменным. Поменять решили лишь содержание — главными героями станут исторические личности из конкретных регионов.

Кабинеты РДШ появились в общеобразовательных учреждениях Ленинградской, Курской, Кировской, Мурманской, Тюменской, Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского краев, Республики Тыва, Мордовии и Карелии.

Сергей Кириенко участвовал в презентации программы, получившей название «Орлята России». Она ориентирована на эффективное развитие социальной активности среди учащихся младших классов. Проект направлен на то, чтобы формировать у подрастающего поколения социально значимые качества личности и ключевые базовые ценности, такие как дружба, труд, родина, семья, природа и милосердие.

«Ребята очень талантливые, видно, что им очень нравится и они горят участием в театральной студии, — отметил Сергей Кириенко. — Мне кажется, они обладают хорошим творческим потенциалом и талантом».

У главы Минпросвещения России Сергея Кравцова поинтересовались, каковы дальнейшие планы по «Зарнице». Руководитель профильного ведомства ответил на этот вопрос оптимистично: в нашей стране активно возрождают в настоящее время не только этот проект, хорошо известный не одному поколению. В России идет организация школьного движения в целом, акцентировал внимание Кравцов. Он выразил мнение о том, что, возможно, именно этого и не хватало нашим детям.

«Именно живого общения, реализации себя, участия в различных проектах, которые реализуются Российским движением школьников, в том числе и организации «Зарницы», — подытожил глава Министерства просвещения РФ.

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