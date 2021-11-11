Сергей Кравцов: Движение школьников в России ведет очень серьезную работу

У главы Минпросвещения России Сергея Кравцова поинтересовались, каковы дальнейшие планы по «Зарнице». Руководитель профильного ведомства ответил на этот вопрос оптимистично: в нашей стране активно возрождают в настоящее время не только этот проект, хорошо известный не одному поколению. В России идет организация школьного движения в целом, акцентировал внимание Кравцов. Он выразил мнение о том, что, возможно, именно этого и не хватало нашим детям.