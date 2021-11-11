Сувениры из минералов почти за один миллион закупят свердловские власти

Сувениры из минералов почти за один миллион закупят свердловские власти
Сувениры из минералов почти за один миллион закупят свердловские власти
Сегодня, 18:00ОбществоФото: pixabay.com
Сувениры из минеральных камней планирует закупить Управление делами губернатора и правительства. Для этого они объявили конкурс на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта 993 тысячи рублей.

В общей сложности планируется приобрести 60 сувениров. Среди них есть даже большая минералогическая горка. Это композиция из нескольких камней, таких как горный хрусталь, малахит и других. Ее стоимость составляет 43 тысячи рублей. Изделие является самым дорогим из всех представленных в списке. Там же есть скульптуры и шкатулки.

Такие сувениры требуются для протокольных мероприятий правительства, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Анну Шкерину.

Она пояснила, что они могут быть вручены в качестве подарков на мероприятиях, если это требуется по протоколу. Например, на международных встречах принято обмениваться сувенирами.

Важно помимо достижения договоренностей или подписания документов о сотрудничестве оставить ощутимое символическое напоминание о регионе. Конечно, такие сувениры никогда не передаются в пользование одному конкретному физическому лицу, а вручаются представителям территории — делегат увозит напоминание о Свердловской области в свою страну, становясь своеобразным «послом» нашего региона, рассказывает Шкерина.

Она отмечает, что часто область передает иностранным делегациям копии документов из архивов о когда-то установленном сотрудничестве.

Свердловская областьсувенирспарк
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