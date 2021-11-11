Сувениры из минералов почти за один миллион закупят свердловские власти

Сувениры из минеральных камней планирует закупить Управление делами губернатора и правительства. Для этого они объявили конкурс на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта 993 тысячи рублей.

В общей сложности планируется приобрести 60 сувениров. Среди них есть даже большая минералогическая горка. Это композиция из нескольких камней, таких как горный хрусталь, малахит и других. Ее стоимость составляет 43 тысячи рублей. Изделие является самым дорогим из всех представленных в списке. Там же есть скульптуры и шкатулки. Такие сувениры требуются для протокольных мероприятий правительства, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Анну Шкерину. Она пояснила, что они могут быть вручены в качестве подарков на мероприятиях, если это требуется по протоколу. Например, на международных встречах принято обмениваться сувенирами. Важно помимо достижения договоренностей или подписания документов о сотрудничестве оставить ощутимое символическое напоминание о регионе. Конечно, такие сувениры никогда не передаются в пользование одному конкретному физическому лицу, а вручаются представителям территории — делегат увозит напоминание о Свердловской области в свою страну, становясь своеобразным «послом» нашего региона, рассказывает Шкерина. Она отмечает, что часто область передает иностранным делегациям копии документов из архивов о когда-то установленном сотрудничестве.

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