«Только о себе думает»: как отреагировали тагильчане на водителя-антипрививочника

Мнения тагильчан по поводу водителя школьного автобуса, который уволился из-за нежелания ставить прививку против коронавируса, разделились. Об этом свидетельствуют комментарии под постом TagilCity.ru «ВКонтакте».

Ранее мужчина возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24 поселка Горноуральский, однако теперь родители вынуждены самостоятельно доставлять юных уральцев на занятия. Исходя из комментариев, часть граждан считает, что водитель поступил правильно, а часть, что он подумал только о себе. По мнению тагильчан, мужчину необходимо вернуть на прежнее рабочее место, так как он лишь отстаивал свою позицию. В комментариях развернулись дискуссии, люди поддержали мужчину и похвалили его за принципиальность. Каждый человек имеет право выбора. Дурдом. Люди лишаются работы. Это нарушение всех человеческих прав,написала подписчица Анна. Также граждане не оценили позицию директора, которая теперь самостоятельно занимается поисками нового водителя. По мнению граждан, увольнять водителя было необязательной мерой. Путин же сказал, что прививаться дело добровольное, что домогаются до людей, вот директор пусть и возит детей,считает тагильчанка Ирина. Однако некоторые свердловчане считают, что водитель поступил неправильно и эгоистично, поскольку некоторые родители не имеют возможности ежедневно возить ребенка в школу. Только о себе думает, о детях даже не подумал,написал подписчик Андрей. Также под записью тагильчане дискуссировали на тему необходимости вакцинации и ее возможных рисков для здоровья. Стоит отметить, что большая часть граждан все же придерживается мнения, что текущие меры эпидбезопасности недопустимы. Вернуть и отменить принудительную вакцинацию, провести сначала все испытания вакцины, а куар-код вообще надо отменить. Мы же не в концлагере вроде как,считает уралец Дмитрий. Напомним, родители школьников просят оставить прежнего водителя, так как этот приказ (об увольнении) нарушает право детей начальной школы на доступное образование. Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом

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