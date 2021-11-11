Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую

Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую
Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую
Сегодня, 15:15ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Детскую площадку, которую установили в этом году во время благоустройства парка на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле, демонтировали и заменяют на другую. Об этом TagilCity.ru рассказали местные жители.

Эта площадка была возведена в парке первой, другие места для детского досуга на Пихтовых горах пока пустуют. Конструкция предназначалась для детей младшего возраста. Однако накануне местные жители обратили внимание, что рабочие полностью демонтировали площадку, а на ее месте ставят уже другую.

Замена детской площадки на Пихтовых горах
Фото:TagilCity.ru

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой», работавшие на месте, пояснили TagilCity.ru, что заменить детскую площадку попросили горожане:

Это пожелание города, чтобы дети всех возрастов могли играть. И еще старая не была предусмотрена для инвалидов, а эта будет.

Слова рабочих в беседе с редакцией подтвердил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Напомним, в октябре закончилась реконструкция площади Танкостроителей и первый этап благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». На территории 34 гектара, появились две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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