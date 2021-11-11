Установленную на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле детскую площадку меняют на новую

Детскую площадку, которую установили в этом году во время благоустройства парка на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле, демонтировали и заменяют на другую. Об этом TagilCity.ru рассказали местные жители.

Эта площадка была возведена в парке первой, другие места для детского досуга на Пихтовых горах пока пустуют. Конструкция предназначалась для детей младшего возраста. Однако накануне местные жители обратили внимание, что рабочие полностью демонтировали площадку, а на ее месте ставят уже другую. Замена детской площадки на Пихтовых горах Фото: TagilCity.ru Сотрудники МУП «Тагилдорстрой», работавшие на месте, пояснили TagilCity.ru, что заменить детскую площадку попросили горожане: Это пожелание города, чтобы дети всех возрастов могли играть. И еще старая не была предусмотрена для инвалидов, а эта будет. Слова рабочих в беседе с редакцией подтвердил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев. Напомним, в октябре закончилась реконструкция площади Танкостроителей и первый этап благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». На территории 34 гектара, появились две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки. «Пихтовые горы» и площадь Танкостроителей открылись для прогулок тагильчан 9 Фото В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается реконструкция общественных территорий в Нижнем Тагиле. Мэрия отчиталась о результатах работ

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