В Башкирии нашли способ безопасной обработки скользких дорог

Скользкие дороги раньше всегда посыпали песком. Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что он далеко не такой эффективный и экологичный, как о нем говорят. Автомобильный трафик вырос, и песку свойственно превращаться в пыль. Она попадает, в свою очередь, в воздух и провоцирует осложнения здоровья людей.