В Башкирии нашли способ безопасной обработки скользких дорог

В Башкирии нашли способ безопасной обработки скользких дорог
В Башкирии нашли способ безопасной обработки скользких дорог
Сегодня, 22:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Башкирии придумали способ безопасной обработки скользких дорог зимой. Ученые утверждают, что хлорид кальция — один из самых безопасных продуктов.

Как сообщают корреспонденты информационного портала mkset.ru, актуальную проблему содержания автодорог в зимний период обсудили в ходе состоявшегося недавно заседания круглого стола на тему «Зима: безопасно, чисто, экологично».

Скользкие дороги раньше всегда посыпали песком. Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что он далеко не такой эффективный и экологичный, как о нем говорят. Автомобильный трафик вырос, и песку свойственно превращаться в пыль. Она попадает, в свою очередь, в воздух и провоцирует осложнения здоровья людей.

Завкафедрой общей и военной гигиены Северо-Западного медицинского университета Лилия Аликбаева проинформировала о результатах исследования, которое провели в 2016–2017 годах в четырех российских городах, в том числе и в столице Башкирии — Уфе. Выяснилось, что у детей, проживающих недалеко от автотрасс, чаще, чем у их сверстников, диагностируют сердечные и кожные заболевания, патологии эндокринной системы и другие недуги.

Кроме того, песок перемешивается с грязью и прочими отходами автодорожного комплекса, образуя смет на дорогах. Специалисты пояснили: в химическом составе данных отходов присутствуют вещества первого и второго классов опасности. В их числе — и тяжелые металлы. И наконец, в-третьих, применение песка пагубно влияет на климат.

Советник ректора Сибирского автодорожного института Станислав Мамулат акцентировал внимание на зарубежном опыте: 99 процентов реагентов, используемых для обработки скользких дорог, представляют собой различные комбинации хлоридов с ингибирующими добавками. Они смягчают воздействие на автомобильные шины и обувь, а главное — на здоровье населения.

В противовес песку предложили поставить реагенты с кислотно-щелочным составом. Официальные представители компании «Башкиравтодор» констатировали: широко распространенное утверждение о вреде реагентов на самом деле не соответствует действительности.

Увлажненная соль, например, хорошо прилипает к дорожному полотну, быстро расплавляет лед и меньше сдувается на обочину машинами. Смет в результате не образуется. Технологией предусмотрено, что соль увлажняют с помощью двухфазных реагентов — это растворы хлорида натрия, хлорида магния и хлорида кальция. Благодаря их применению можно вдвое, а то и втрое экономить на содержании дорог в зимние периоды. При этом вчетверо снижается объем пыли. Речь идет о минимизации вреда здоровью людей.

Гендиректор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов — химик по образованию. Он подтверждает, что хлорид кальция является на сегодня одним из наиболее безопасных продуктов. Вопросы, связанные с экологичностью производства и безопасностью выпускаемой продукции, Давыдов назвал основными приоритетами деятельности своей компании.

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