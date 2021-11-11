В Польше двух жителей задержали за перевозку мигрантов в ковидной скорой

В Польше двух жителей задержали за перевозку мигрантов в ковидной скорой
В Польше двух жителей задержали за перевозку мигрантов в ковидной скорой
Сегодня, 18:11ОбществоФото: pixabay.com
Сотрудники правоохранительных органов в Польше задержали двух мужчин, которые пытались перевезти большую группу мигрантов. Они разместили мигрантов в машине, замаскированной под ковидную скорую помощь.

Как информирует 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Варминьско-Мазурского воеводства, в местности Велички полицейские остановили для досмотра машину с 18 мигрантами внутри.

В пресс-службе пояснили, что причастные к незаконной перевозке мигрантов люди стремятся различными способами избежать обнаружения службами Польши. Один из таких способов — транспортировка людей на авто, которые, в том числе, напоминают машины скорой помощи.

Полицейские заметили машину скорой вечером 9 ноября. Облик и оборудование автомобиля вызвали у полицейских подозрение, в связи с чем они остановили машину. В результате увидели в ней сидящих спереди 28-летних жителей Варшавы в защитных комбинезонах.

Оказалось, что люди являются медицинскими сотрудниками и не перевозят к пациентов с ковидом. Машину взяли под охрану. Водителя, пассажира и иностранцев задержали, а затем передали пограничной службе и прокуратуре.

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