В Польше двух жителей задержали за перевозку мигрантов в ковидной скорой

Сотрудники правоохранительных органов в Польше задержали двух мужчин, которые пытались перевезти большую группу мигрантов. Они разместили мигрантов в машине, замаскированной под ковидную скорую помощь.

Как информирует 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Варминьско-Мазурского воеводства, в местности Велички полицейские остановили для досмотра машину с 18 мигрантами внутри. В пресс-службе пояснили, что причастные к незаконной перевозке мигрантов люди стремятся различными способами избежать обнаружения службами Польши. Один из таких способов — транспортировка людей на авто, которые, в том числе, напоминают машины скорой помощи. Полицейские заметили машину скорой вечером 9 ноября. Облик и оборудование автомобиля вызвали у полицейских подозрение, в связи с чем они остановили машину. В результате увидели в ней сидящих спереди 28-летних жителей Варшавы в защитных комбинезонах. Оказалось, что люди являются медицинскими сотрудниками и не перевозят к пациентов с ковидом. Машину взяли под охрану. Водителя, пассажира и иностранцев задержали, а затем передали пограничной службе и прокуратуре.

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