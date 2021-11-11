Выделить деньги на Детскую многопрофильную больницу в Тагиле предложили в ЗакСо

Выделить деньги на Детскую многопрофильную больницу в Тагиле предложили в ЗакСо
Выделить деньги на Детскую многопрофильную больницу в Тагиле предложили в ЗакСо
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1MI
Средства на строительство Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле и вторую очередь центра медицины катастроф предложили выделить в Законодательном собрании Свердловской области.

Такое решение было принято депутатами в ходе рассмотрения бюджета на 2022 год.

Также было предложено найти средства на покупку и оснащение санитарного автотранспорта, сообщает департамент информационной политики региона. Сам проект бюджета будет рассматриваться 16 ноября.

Как и в предыдущие годы, по словам председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, бюджет сохраняет социальную направленность. Почти 70% средств направляются именно на социальные сферы. На соцполитику, рассказала Бабушкина, предусмотрено почти 90 миллиардов рублей.

Важно, что основной акцент будет сделан на поддержку семей с детьми — на эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере более 32 миллиардов рублей. В целом бюджет будущего года направлен на решение большого комплекса задач в социально-экономическом развитии Свердловской области и восстановление экономической активности региона, подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Напомним, строительство Детской многопрофильной больницы длится с 1997 года. Тогда был заложен ее фундамент. Однако в 1998 году из-за кризиса строительство было приостановлено. Объект законсервировали. Уже в ноябре 2018 года областные власти после осмотра объекта решили, что здание следует доделать. Однако в феврале 2020 года был объявлен конкурс на снос. Причиной стало то, что власти посчитали достраивание здания нецелесообразным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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