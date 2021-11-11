Выделить деньги на Детскую многопрофильную больницу в Тагиле предложили в ЗакСо

Напомним, строительство Детской многопрофильной больницы длится с 1997 года. Тогда был заложен ее фундамент. Однако в 1998 году из-за кризиса строительство было приостановлено. Объект законсервировали. Уже в ноябре 2018 года областные власти после осмотра объекта решили, что здание следует доделать. Однако в феврале 2020 года был объявлен конкурс на снос. Причиной стало то, что власти посчитали достраивание здания нецелесообразным.