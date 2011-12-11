В Нижнем Тагиле проживает свыше восьми тысяч больных астмой

Как сообщает управление здравоохранения Администрации города, основныецели Всемирного Дня астмы состоят в том, чтобы повысить представление обастме как о глобальной проблеме здоровья, информировать население опоследних достижениях в научной сфере и привлечь государственные идругие органы власти к осуществлению программ эффективного леченияастмы.

По данным на начало 2011 года, в Нижнем Тагиле проживает свыше восьмитысяч больных астмой. Среди них 1283 ребенка в возрасте до 14 лет и 376подростков 15-17 лет.

В настоящее время отбронхиальной астмы в мире страдает около 300 млн. человек. По частотезаболеваний астма стоит на пятом месте после сердечных заболеваний,инсульта, рака и диабета. К 2025 году число больных астмой увеличится на100 млн. Во второй половине века каждый второй ребенок будет страдатьастмой.

При некоторых заболеваниях врачи назначают кислородное лечение. Для этих целей можно приобрести кислородный концентратор, отзывыо таких концентраторах всегда легко найти на специальных форумах.