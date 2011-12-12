Владельцев торговых комплексов обяжут строить к ним съезды
Министерство транспорта России и Министерство экономического развития подготовили проект поправок к федеральному закону Об автомобильных дорогах, который обязывает девелоперов строить подъездные дороги к торговым комплексам за счет собственных средств. Как пишет газета Коммерсантъ, дополнительные затраты могут оказаться неподъемными для региональных строителей.
Документ предполагает, что владельцы объектов массового тяготения (торговые и развлекательные центры) должны будут заплатить государству за присоединение к дорожной сети. По какому тарифу будет рассчитываться сумма платежа, не уточняется. Кроме того, девелоперов торговых центров обяжут за собственный счет строить, содержать и обслуживать подъездные дороги к зданиям, а также полосы разгона и торможения. Требования к этим дорогам в поправках не прописаны.
В настоящее время подобные условия действуют для объектов придорожного сервиса, например, для АЗС, говорится в документе. Как рассказал изданию один из застройщиков, для торговых центров общих правил не существуют. Строительство дорог к торговым центрам осуществляется исключительно на тех условиях, на которых девелоперу удалось договориться с местной администрацией, - отметил собеседник газеты.
В ноябре 2010 года в ходе инспекции на Московской кольцевой автодороге было выявлено 900 различных нарушений, ухудшающих транспортную ситуацию на трассе. При этом главным нарушением были названы нелегальные съезды к торговым центрам и заправкам.