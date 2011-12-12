Владельцев торговых комплексов обяжут строить к ним съезды

Документ предполагает, что владельцы объектов массового тяготения (торговые и развлекательные центры) должны будут заплатить государству за присоединение к дорожной сети. По какому тарифу будет рассчитываться сумма платежа, не уточняется. Кроме того, девелоперов торговых центров обяжут за собственный счет строить, содержать и обслуживать подъездные дороги к зданиям, а также полосы разгона и торможения. Требования к этим дорогам в поправках не прописаны.

В настоящее время подобные условия действуют для объектов придорожного сервиса, например, для АЗС, говорится в документе. Как рассказал изданию один из застройщиков, для торговых центров общих правил не существуют. Строительство дорог к торговым центрам осуществляется исключительно на тех условиях, на которых девелоперу удалось договориться с местной администрацией, - отметил собеседник газеты.