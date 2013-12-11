Герои мирных дней: Татьяна Игошина, Народный учитель России из Нижнего Тагила, встретилась со школьниками
Есть в российском календаре такой праздник – День героя, который отмечается сравнительно недавно с 2007 года, но имеет глубокие корни. А кто такой герой? Какие бывают герои? Есть ли место подвигу в нашей обычной повседневной жизни? – об этом шла речь на вечере-встрече в филиале № 9 Центральной городской библиотеки накануне праздника.
Ребята вспоминали героические профессии: спасатель, пожарный, милиционер и… назвали среди них профессию школьного учителя. Почему? Самое высокое звание в нашей стране – Герой России, а в педагогике высшее звание - «Народный учитель». Ежегодно его вручают всего лишь 2-3 людям в стране.
Сегодня в Свердловской области 300 педагогов имеют звание «Заслуженный», и только два – «Народный». И одна из них наша землячка - учитель физики школы № 61 Татьяна Алексеевна Игошина. 29 октября в Кремле из рук президента В. В. Путина она, в числе трех «Народных учителей РФ», получила высокую награду. Вот с таким человеком смогли пообщаться юные читатели филиала.
Татьяна Алексеевна оказалась человеком скромным, открытым и доброжелательным. Она легко согласилась на встречу и откровенно отвечала на вопросы ребят о своей жизни и работе. Вспоминала о том, как училась в школе: показала свои тетради, прописи, табели и похвальные листы, бережно сохраненные ее мамой с первого класса, фотографии. Рассказала о том, как жили люди во времена ее детства, как пришла в профессию.
Фотографии предоставлены филиалом № 9 МБУК «ЦГБ»
Дети слушали с интересом. Им любопытно было посмотреть на исписанные крупным красивым почерком прописи первоклассницы, на то, как выглядели и одевались их сверстники в те далекие годы, на пятерки в табелях. Ребята интересовались, почему Татьяна Алексеевна выбрала именно физику, что повлияло на выбор профессии, чем увлекалась кроме учебы. И, конечно, большинство вопросов касалось поездки в Москву, в Кремль, встречи с президентом. Дети смогли не только послушать рассказ самой героини, но и посмотреть видеозапись торжественного события.
Специалисты библиотеки надеются, что встреча со знаменитой тагильчанкой надолго останется в памяти школьников, и, быть может, повлияет на их мировоззрение и выбор профессии.
© TagilCity.ru по информации филиала № 9 МБУК «ЦГБ»