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Герои мирных дней: Татьяна Игошина, Народный учитель России из Нижнего Тагила, встретилась со школьниками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Герои мирных дней: Татьяна Игошина, Народный учитель России из Нижнего Тагила, встретилась со школьниками

11 декабря 2013, 14:35ОбществоCorey
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