Лучший двор Нижнего Тагила: принимаются заявки на участие в традиционном конкурсе

Так, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Нижнего Тагила в очередной раз приглашает всех тагильчан к участию в «предновогоднем» конкурсе, итоги которого жюри подведет к Новому 2014-му Году!

Заявки могут подать и жители города, и управляющие организации, и ТСЖ. Зимой, кстати, проводится особый конкурс в номинации «Лучший двор». При оценке будет учитываться наличие ледового городка, очистка двора от снега и другие условия.

В соответствии с Положением о конкурсе актив общественности, занявший призовое место, награждается денежной премией и дипломами Администрации города. Также победителям вручаются специально изготовленные таблички для размещения у себя во дворе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделах по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администраций районов по месту жительства, в срок до 15 декабря сообщают в пресс-службе Администрации.

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