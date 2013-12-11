Открыт новый интернет магазин Toolshop.pro для жителей Нижнего Тагила.
11 декабря 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Хотите освежить обстановку в квартире, сделать ремонт? Хотите чтобы дом стал теплым и уютным? Хотите пить только чистую воду?
Магазин toolshop.pro рад предложить все необходимое для вышеперечисленного и при этом сэкономить.
Мы предлагаем надежную технику для дома и сада, строительства и ремонта. Наши цены ниже, чем в розничных магазинах. Покупая у нас Вы получаете бесплатную доставку. Выбрать и заказать товар проще простого на сайте или по телефону. Выбирайте любой удобный способ оплаты.
Наш ассортимент включает: тепловое и климатическое оборудование, фильтры для воды, снегоуборщики, сварочное оборудование, дизельные и электрогенераторы.
Мы открылись и приглашаем за покупками! В интернет магазине Тулшоп легко найти подарки для хозяйственных мужчин к Новому году и любому другому празднику!
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