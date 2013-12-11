«Планета» раздает новогодние подарки

Для того чтобы жители города погрузились в атмосферу волшебства и праздника, компания «Планета» с первых дней декабря начала радовать хорошими новостями и дарить подарки.

Приятно, когда есть возможность решать повседневные дела быстро, чтобы больше времени оставалось для общения с близкими, а также для традиционных рождественских распродаж. С 1 декабря на самых популярных тарифах «Планета» увеличила скорости. А, значит, ваш новогодний интернет-шопинг будет особенно удачным!

Для тех, кто ещё не успел подключить настоящее цифровое телевидение и не имеет возможности наслаждаться неизменным качеством изображения и звука, стартовала уникальная акция «Суперцена на HD-приставку» – до 31 января 2014 года можно приобрести телевизионную приставку по суперцене. Напомним, что сегодня цифровое телевидение от «Планеты» – это 232 цифровых телеканала, в том числе 39 каналов в формате высокой четкости. С Цифровым телевидением от «Планеты» новогодние каникулы станут еще ярче и насыщеннее!

Главным событием уходящего года для клиентов компании «Планета» станет акция «Подарки давним Друзьям», которая стартует 13 декабря. Подобно Деду Морозу, «Планета» будет исполнять заветные желания и дарить подарки своим давним клиентам.

В течение всего года «Планета» радовала вас качеством услуг и современными сервисами, чтобы вы могли больше времени проводить в общении с близкими и друзьями. Пришло время поздравить тагильчан с наступающим Новым годом и поблагодарить вас за то, что вы выбрали «Планету» в качестве своего верного друга и помощника. А если кто-то еще не успел присоединиться к дружной сети «Планета», приглашаю подключиться к нашему новогоднему марафону. Мы приготовили для вас много приятных подарков этой зимой говорит Олег Пермяков, директор филиала компании «Планета» в г. Нижний Тагил.