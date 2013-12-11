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Сергей Носов: «Будем работать над привлечением инвестиций, над программой по снижению затрат» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Будем работать над привлечением инвестиций, над программой по снижению затрат» (ФОТО, ВИДЕО)

11 декабря 2013, 11:55Общество
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