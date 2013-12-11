Сергей Носов: «Будем работать над привлечением инвестиций, над программой по снижению затрат» (ФОТО, ВИДЕО)

Всего для участия в слушаниях зарегистрировались 558 человек, перед которыми выступили 16 докладчиков, в том числе Сергей Носов, Евгения Черемных, Константин Захаров, Ольга Баранова (начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области), Бахтеев Олег Шамильевич (депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике), Валерий Суров, Владимир Радаев и другие.

В главном докладе Евгении Черемных сообщалось, что основными приоритетами местного бюджета в следующем году будут являться:

Фотографии с официального сайта города

В проекте предполагается, что в 2014 году доходы городского бюджета достигнут цифры 7 миллиардов 227 миллионов рублей, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям в размере 3 миллиардов 192 миллионов рублей. Еще 4 миллиардов 35 миллионов рублей Нижний Тагил сможет получить через межбюджетные трансферты. Основным источником поступлений денежных средств по статье налоговые и неналоговые доходы останется налог на доходы физических лиц.

Расходы городского бюджета в 2014 году составят 7 миллиардов 540 миллионов рублей. В первую очередь денежные средства будут идти на заработную плату сотрудников бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями. Несмотря на снижение общего уровня доходной части бюджета в 2014 году по сравнению с текущим, вырастут расходы на развитие сфер образования, культуры, социальной политики. Также будет увеличен объем средств на публичные нормативные обязательства муниципалитета.

В 2014 году предусмотрено финансовое обеспечение реализации восьми муниципальных программ. Среди них:

Более конкретные цифры и направления социальных программ на 2014 год:

После работы в согласительных комиссиях над уточнением параметров бюджета на 2014 год данный проект может претерпеть изменения, полагает Евгения Черемных. При благоприятном исходе доходная часть бюджета Нижнего Тагила может вырасти до 8 миллиардов 745 миллионов рублей, а расходная – до 9 миллиардов 58 миллионов рублей.

Фотографии с официального сайта города

Сергей Константинович отметил в своем выступлении следующее:

Год назад цифры бюджета тоже были небольшими. Де факто мы отработали гораздо лучше. Сегодня источники доходов невелики. Серьезно «похудел» налог на землю. Но у нас есть возможности по увеличению доходной и расходной части. Будем работать над привлечением инвестиций, над программой по снижению затрат. Но сегодня важно не только, будут деньги или нет. Как можно быстрее нужно знать цифры финансирования, чтобы эффективно осваивать средства. Все конкурсные процедуры мы должны провести уже в первом квартале 2014 года.

По итогам публичных слушаний, участники подавляющим большинством голосов приняли решение одобрить представленный проект и отправить его на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу.