Тагильчане получили свою порцию новогоднего настроения от Podarki96.com! (ФОТО)

Участники выкладывали фотографии семейного праздника, себя в окружении любимых, своих детей и родителей. В конкурсе очень много победителей – целых десять счастливчиков. Кроме того, по решению спонсора появилась 11-ая номинация «Самая красивая мама».

Многие, кстати, уже забрали свои сертификаты, и уже скоро победители закажут понравившийся подарок на сайте интернет-магазина. А выбор там, по словам наших гостей, надо сказать, велик! Кроме того, удобно, что никуда не надо выезжать - ведь подарок принесут прямо к дверям.

Только три человека все еще не забрали сертификаты, а ведь они действуют только в течение декабря 2013 года. Успевайте! А мы напоминаем список победителей:

1 место: Медведева Марина, №38

2 место: Светлана, №39

3 место: Людмила, №10

4 место: Татьяна, №3

5 место: Екатерина, №29

6 место: Ольга, №17

7 место: Маргаритка, №20

8 место: Радмила, №9

9 место: Елена, №35

10 место: Виктория, №5

Кроме того, Екатерина, №12, получила от спонсора сертификат на 1000 рублей в номинации «Самая красивая мама». Встречайте наших победителей:

А мы в очередной раз напоминаем! Для того, чтобы поздравить своих близких с Новым Годом на городском портале TagilCity.ru, присылайте свои фотографию вашего человека, информацию о том, кем он вам приходится, и ваш текст поздравления - на почту pressa@tagilcity.ru. Отметим, что все поздравления будут публиковаться с 16 декабря включительно, а затем – по мере поступления. В понедельник, кстати, на сайте появится традиционный новогодний раздел, где будет много тематических рубрик. Поднимите настроение себе и своему близкому человеку, может быть даже не одному, – ведь это так просто!