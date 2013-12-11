«Умные» детские сады появятся в Нижнем Тагиле и по всему Среднему Уралу уже к концу года

Обычная система отопления работает на полную мощность, а счета приходят за потребляемую теплоэнергию. Мы нашли новое, более экономичное решение — устанавливаем автоматизированные терморегуляторы, которые позволяют поддерживать комфортную температуру в помещениях и экономить средства. Наши садики оснащены «умным» электричеством и «умной» вентиляцией рассказывает технический руководитель проекта компании «ГЕН СтройУрал» Александр Алексеев.

В помещениях и на территории дошкольных учреждений устанавливают светильники с датчиками движения, которые включаются только при появлении человека. Температура в системе отопления в ночные часы снижается до безопасного минимума, а утром за час-полтора до начала работы переходит в дневной режим. Сотрудники садика и дети даже не замечают, что в группах ночью было прохладно. Регулирование отопления также может выполняться и для каждого помещения индивидуально. Все это возможно благодаря автоматическим программируемым термостатам.

Еще одно инновационное решение, которое сегодня тестируют в нескольких модернизированных дошкольных учреждениях, — установка систем естественного освещения. Через отражающие зеркала солнечный свет попадает внутрь помещений здания.

Сейчас такая система освещения используется в коридорах детского сада №20 в Среднеуральске. Она позволяет не только экономить электроэнергию, но и обеспечивает достаточный уровень освещения на путях эвакуации при выключенной электроэнергии. По словам главного инженера ГБУ СО «Институт энергосбережения» Алексея Пирогова, энергоэффективность — неизменный спутник современных технологий.

Если говорить о зарубежной практике, то, например, в США и Европе де-факто никто не строит неэнергоэффективных садиков — это обходится дороже и не обеспечивает необходимой заботы о детях. В России среднестатистический садик — это простое здание с классической системой отопления и оконным проветриванием. Температура воздуха в группах практически не регулируется и, как правило, существенно выше нормативных требований, а необходимый режим проветривания соблюдается не всегда. В таких условиях иммунитет детей снижается, к тому же голландские ученые доказали прямую зависимость между качеством проветривания помещений и успеваемостью и заболеваемостью воспитанников. Считаю, что реализация подобных проектов крайне важна для нашего региона, поскольку позволяет снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию таких детских садов, создав все условия для воспитания умных и здоровых детей говорит Алексей Пирогов.

Проект строительства энергосберегающих садиков оправдал себя. Не исключено, что в скором времени все уральские застройщики придут к новым стандартам и начнут использовать энергоэффективные технологии.