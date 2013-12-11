Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Умные» детские сады появятся в Нижнем Тагиле и по всему Среднему Уралу уже к концу года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Умные» детские сады появятся в Нижнем Тагиле и по всему Среднему Уралу уже к концу года

11 декабря 2013, 16:50Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»