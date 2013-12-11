В Нижнем Тагиле приставы ликвидировали незаконную парковку

В Дзержинский районный отдел судебных приставов Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области на исполнение поступил исполнительный лист, по которому должник Александр Б. должен был освободить незаконно занятый земельный участок. После возбуждения исполнительного производства и выхода по адресу должника судебный пристав-исполнитель выяснила, что на указанной территории индивидуальный предприниматель организовал незаконную парковку и собирал с автовладельцев деньги за «ночлег». Должник был ознакомлен с возбужденным исполнительным производством, и ему был установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Однако мужчина счел для себя возможным не прислушаться к словам судебного пристава и парковку не сносить, ведь она приносила неплохую прибыль.