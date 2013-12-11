В Нижнем Тагиле приставы ликвидировали незаконную парковку
Незаконная парковка снесена в Нижнем Тагиле под контролем судебных приставов. По решению суда они обязали индивидуального предпринимателя освободить незаконно занятый земельный участок.
В Дзержинский районный отдел судебных приставов Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области на исполнение поступил исполнительный лист, по которому должник Александр Б. должен был освободить незаконно занятый земельный участок. После возбуждения исполнительного производства и выхода по адресу должника судебный пристав-исполнитель выяснила, что на указанной территории индивидуальный предприниматель организовал незаконную парковку и собирал с автовладельцев деньги за «ночлег». Должник был ознакомлен с возбужденным исполнительным производством, и ему был установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Однако мужчина счел для себя возможным не прислушаться к словам судебного пристава и парковку не сносить, ведь она приносила неплохую прибыль.
В итоге, ему было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и предупреждение об административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ (нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя).
Только после этого индивидуальный предприниматель понял, что деваться некуда, и принялся за освобождение земельного участка. Он сам нашел транспорт и людей, которые и помогли ему исполнить решение суда в присутствии судебного пристава. В ходе исполнительных действий были демонтированы ограждающие столбы, забор и будка охранника. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.