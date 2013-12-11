Законопроект «Выбирайте номер»: автосалоны будут регистрировать машины

Последний приказ, утвердивший административный регламент по регистрации и вступивший в силу с 15 октября, уже использует некоторые новации, прописанные в законопроекте. Так, например, теперь автомобиль можно поставить на учет в любом подразделении ГИБДД, независимо от места регистрации автовладельца. Также такое действие, как снятие автомобиля с регистрационного учета, возможно только в двух случаях: либо утилизация машины, либо убытие ее за пределы России. Законопроект добавляет автовладельцам еще больше комфорта. Так, например, один из пунктов будущего закона закрепляет за автовладельцем право выбора «буквенно-цифрового обозначения» регистрационного знака. Давняя мечта многих автомобилистов начинает сбываться. Ни для кого не секрет, что некоторые «яркие» номера с одинаковыми буквами или цифрами, или же те, где цифры номера повторяют номер региона, пользуются повышенным спросом у «выдающихся» автовладельцев. Это лишний способ показать на дороге, что ты непростой человек. И хотя уже давно это никак не влияет на инспекторов ГИБДД, привычка к таким знакам осталась.

Однако сам порядок выбора и его условия в законе никак не прописаны. Депутаты перекладывают головную боль по этому вопросу на правительство, которое должно будет установить соответствующий порядок своим постановлением.

Вторая новация документа - возможность регистрации автомобиля в автосалоне. Сейчас автосалоны и без закона предоставляют такую услугу, правда, за довольно ощутимую цену. Автовладелец выписывает доверенность представителю автосалона, и тот проводит необходимые регистрационные действия, а потом торжественно вручает покупателю его машину уже с номерами.

Примерно такой же порядок предусматривает и проект закона. Только автосалон должен получить статус «специализированной торгующей организации». Порядок и условия получения такого статуса должно разработать МВД. Необходимое требование к автосалону - это быть дилером. То есть иметь договор с производителем или его представителем на продажу автомобилей соответствующих марок. Автосалон сам готовит от имени автовладельца необходимые для подачи в ГИБДД документы, проверяет достоверность регистрационных данных автомобиля и его маркировочных обозначений. За достоверность этих сведений он несет ответственность. Затем данные отправляются в ГИБДД, там машину регистрируют. После чего салон передает знак и свидетельство о регистрации с машиной вместе автовладельцу. Впрочем, эта услуга вряд ли уложится в госпошлину. В проекте закона четко прописано, что отношения специализированной торгующей организации с владельцами транспортных средств строятся на договорной основе.