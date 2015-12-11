«Дети идут, а условий для тренировок нет!» Будущие хоккеисты тренируются на снегу (ФОТО)

Это не снежное поле. Такой лёд ждал наших детей 9 декабря на тренировке по хоккею с мячом на стадионе «Юность». Детям по 7-8 лет, они только учатся кататься на коньках. Им было очень тяжело. Особенно тем, кто ещё плохо стоит на коньках и катается, держась за стул. Администрация стадиона не обеспечивает никаких условий для занятий рассказал корреспонденту ИА «Все новости» Ярослав Кудрявцев.

Он отметил, что каток был завален снегом и на предыдущем занятии, 7 декабря. Тренер спортшколы «Юность» Александр Шаповалов подтвердил, что ребят постоянно приходится тренировать на заснеженном льду. На стадионе два катка – большой и маленький. Маленький регулярно чистят, но его площади не хватает для полноценных тренировок – в группу детей 6-7 лет ходят 25 ребят. Кроме того, будущие хоккеисты едва стоят на коньках, а до маленького корта из раздевалки идти гораздо дальше, чем до большого.

Корты чистят ежедневно с утра, кроме понедельника, парирует руководитель технического отдела стадиона «Юность» Алексей Пехенек. С четверга по воскресенье от снега очищают всю площадь катков. В остальные дни на большом катке убирают участок 60 на 90 метров – для тренировок этого вполне достаточно, считает Пехенек.

Тренер будущих хоккеистов с ним не согласен.

Дети идут, записываются – есть желание учиться. Но условий для тренировок нет. А тренировочный сезон всего три месяца рассказал Шаповалов.

По его словам, администрация стадиона не первый год пренебрегает обязанностями по расчистке льда в дни, когда на стадионе нет платного катания.