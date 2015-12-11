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Екатеринбургские полицейские поблагодарили трех граждан за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургские полицейские поблагодарили трех граждан за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых (ФОТО)

11 декабря 2015, 11:05ОбществоMaurice
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