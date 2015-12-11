Екатеринбургские полицейские поблагодарили трех граждан за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых (ФОТО)

Первый случай произошел в Екатеринбурге 14 января 2015 года. Поздно вечером Сергей Окунев возвращался с работы домой. По дороге на него напали трое неизвестных. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили потерпевшего и похитили его личные вещи. Скрывшись от нападавших, Сергей попросил у проходившего мимо молодого человека телефон, чтобы вызвать полицию. Этим прохожим оказался екатеринбуржец Андрей Горбунов. Узнав о случившемся, Андрей предложил пострадавшему человеку попытаться вместе найти его обидчиков и задержать их до приезда полиции. Вернувшись на место происшествия, молодые люди увидели компанию из трех человек, в которых Сергей узнал напавших на него парней. Те явно не ожидали такого поворота событий. Один из злоумышленников сразу же поспешил скрыться. Двое остальных, благодаря физической подготовке Андрея Горбунова и имевшемуся у него газовому баллончику, а также помощи со стороны Сергея Окунева, были задержаны и переданы подоспевшим полицейским. В настоящее время все трое нападавших признаны виновными в совершении разбоя и приговорены к различным срокам лишения свободы.

Другая криминальная история произошла в сентябре этого года. В тот день Антон Гордеев, стрелок взвода военной полиции военной комендатуры Екатеринбурга, находился за рулем служебного автомобиля. Стоит отметить, что до поступления на службу в Вооружённые Силы Антон в течение пяти лет работал в патрульно-постовой службе. От наметанного взгляда бывшего полицейского не ускользнула подозрительная ситуация, сложившаяся возле дома, где был припаркован служебный автомобиль. Пожилая женщина долго не могла открыть металлическую дверь в подъезд, а за ее спиной все это время терпеливо ожидал какой-то мужчина средних лет. Затем гражданин проследовал за пенсионеркой в дом, а через несколько минут выскочил на улицу, что-то рассовывая по карманам. Через открытую дверь Антон разглядел лежащую на полу женщину и тут же услышал крики о помощи. Военнослужащий, не раздумывая, бросился наперерез подозреваемому и, применив физическую силу, задержал его. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции обнаружили у задержанного 12 тысяч рублей, предположительно, похищенные у потерпевшей. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК Российской Федерации.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям граждан удалось не только раскрыть два тяжких преступления, но и задержать опасных преступников. Люди, которые пошли на риск ради выполнения своего гражданского долга и восстановления справедливости, действительно заслуживают искреннего уважения. Именно такие граждане достойны назваться современными героями и быть примером для всех остальных.